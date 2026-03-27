La industria del entretenimiento digital: un sector en expansión en México

marzo 26, 2026

La llegada de la pandemia en el año 2020 hizo que todos en el planeta estuviésemos confinados y, a partir de allí, se vio cómo la necesidad hizo que la sociedad se adaptara a una nueva realidad. Para aquel momento, la única forma de trabajar era de forma remota.

Luego, una vez que esto pasó, en algunas empresas se habilitó un formato híbrido o totalmente remoto en el que no era necesario asistir siempre al trabajo gracias al aumento en la productividad y la reducción de los gastos corporativos. ¿El resultado? Más tiempo libre para el trabajador y, por ello, más tiempo para dedicar al ocio o al entretenimiento digital.

A continuación, analizamos el crecimiento del sector, las tendencias que lo están transformando y las oportunidades que se abren en este panorama digital.

iGaming y entretenimiento interactivo: un sector en expansión

Si bien el iGaming no es la industria del entretenimiento online más grande hasta la fecha, la verdad es que su tasa de crecimiento es tan importante que merece la pena abrir este listado con ella.

En este caso, hay números que llaman la atención, como la estimación hecha por Research and Markets de los 113,75 mil millones de dólares para la industria en este año 2026 y un crecimiento sostenido anual de alrededor del 10%.

Esta industria, compuesta en su mayoría por empresas de casino online, ha crecido en México por razones como:

Mayor acceso a internet.

Regulación más clara.

Plataformas más seguras.

Experiencias móviles optimizadas.

Interés creciente por juegos de estrategia.

Streaming: el formato dominante del entretenimiento

¿Quién no ha llegado a casa y lo primero que ha querido es maratonear una buena serie? Esto precisamente es lo que ha hecho que el streaming se haya erigido como el formato más dominante del entretenimiento y, a partir de allí, han salido alternativas dedicadas a diferentes temáticas.

Hoy, ya no solo se trata de plataformas como Netflix, Prime Video o Disney+, donde hay series y películas, sino que también hay algunas dedicadas exclusivamente a novelas como VIX o a deportes como NBA League Pass o el streaming de Grandes Ligas.

En nuestro caso particular en México, hay datos que respaldan este lugar, como que somos el segundo mercado más grande de Latinoamérica en consumo de streaming y que el promedio de gasto mensual por usuario mexicano en este tipo de plataformas es de 150 MXN.

Esto ha traído como consecuencia que se creen contenidos locales adecuados a nuestras raíces como La Casa de las Flores, Somos o El Juego de las Llaves.

Videojuegos: una industria que mueve miles de millones

Otro sector del entretenimiento online que ha hecho que la industria haya alcanzado nuevos niveles es el de los videojuegos. En este caso, México es considerado como la segunda potencia del continente con más de 72 millones de gamers, justo por detrás de Estados Unidos, y esto obedece a una cultura gamer que tiene años haciéndose fuerte en el país.

Con ella no se trata de nuevas consolas o lanzamientos cada tanto; en su lugar, hay juegos que han trascendido épocas y que hacen que día a día cientos de miles de usuarios se entretengan mediante esta importante industria.

El mercado de videojuegos generó más de 42 mil millones de pesos en 2025 .

. El 75% de los usuarios juega desde un smartphone.

El 60% de los usuarios juega diariamente.

La tasa de crecimiento anual en la industria es del 3,7%.

Estos números son más que buenos, pero con la implementación de juegos gratuitos en móviles, lo que podría traer la inteligencia artificial y quizás algunos lanzamientos potenciados por realidad virtual y realidad aumentada, se podría decir que esto podría dispararse aún más.

Otras industrias que cierran el top-5 dentro de México

Además de las industrias ya mencionadas, consideramos que hay dos que no pueden faltar dentro de este listado; la primera de ellas son las redes sociales, una industria que llegó para cambiar el consumo de los usuarios, sobre todo en jóvenes), y, la segunda, la industria musical, una raíz del entretenimiento que se ha visto potenciada por plataformas como Spotify, YouTube Music y Apple Music.

Un mercado digital en crecimiento acelerado

Si bien todas las industrias han sumado su granito de arena para este crecimiento que a día de hoy sigue dándose de forma exponencial, también creemos que hay razones de peso que escapan de la industria como:

La masificación del acceso al internet (más del 80% de los ciudadanos mexicanos)

La acogida de los dispositivos móviles (el gadget en donde más se juega) con una penetración de más del 96% en la población

El tiempo que el usuario mexicano pasa dentro de internet (9,5 horas al día).

El resultado es un ecosistema digital en plena expansión, donde múltiples industrias están creciendo simultáneamente y que se espera que siga su ascenso en los próximos años.