Kyle Rowland, un blues desde California

febrero 6, 2026

La crítica dice que es impresionante, sorprendente, hábil, talentoso, y que es una de las nuevas caras del blues contemporáneo. Yo estoy de acuerdo con todos esos adjetivos. Kyle Rowland, un joven guitarrista, armonicista, cantante, compositor de blues. Hay que aprovechar la oportunidad de su visita a México para escucharlo con atención.

Kyle ofrecerá algunos conciertos en los que le acompañarán otro extraordinario guitarrista mexicano, Emiliano Juárez y su banda. El viernes 6 de febrero estarán en Jazzland, un foro ubicado en la Ciudad de Puebla (Av. 22 Ote 1204, Barrio del Alto, C.P. 72000), el sábado 7 en Parker & Lenox, en la Ciudad de México (Gral. Prim 100, Juárez, Cuauhtémoc, C.P. 06600) y el lunes 9 en Baja Joe’s, (La ventana, Baja California Sur).

En el sonido y en la voz de Rowland se escucha un blues añejo, aquella música que cantaban los esclavos, así como los acordes de un blues primigenio, que suena al ferrocarril, a los campos de cultivo de algodón, a canciones de trabajo y desamor, a los viejos “shouts” y también al folk campirano. Pero su blues también es divertido, en él se hace presente el rhythm and blues y algo del soul. Su blues tiene la esencia antigua en la voz de un artista que inició su carrera muy joven, pero que durante alrededor de 20 años ha cultivado con experiencia y el aprendizaje de grandes figuras como James Cotton, Lazy Lester, Hubert Sumlin, Billy “Boy” Arnold, Matt “Guitar” Murphy, Henry Gray y Charlie Musselwhite.

A partir de 2022 la firma de armónicas Hohner, le apoya con un patrocinio que le ha permitido enseñar a tocar ese instrumento a muchos niños de Estados Unidos, México y Cuba. Y apenas en 2024 y el año pasado, resultó semifinalista en el International Blues Challenge, en Memphis Tennessee y fue incluido como el miembro más joven en el Sacramento Blues Hall of Fame.

“Not Holding Back!”, es el título de su disco más reciente del sello discográfico californiano, Little Village Foundation, así que, si tienes curiosidad por conocer más de su trabajo, puedes aprovechar su visita y asistir a alguno de sus shows donde también podrás adquirir su música.

Café Chocolate Fest, edición San Valentín

Este sábado 7 y domingo 8 se verificará la edición San Valentín del Café Chocolate Fest, un evento en el que toda la familia podrá disfrutar de café de especialidad y café de altura, chocolates con alto porcentaje de cacao y deliciosos rellenos, productos artesanales como salsas, mieles, mermeladas, galletas, helados, postres y pastelillos, que se presentan con temática del Amor y la Amistad.

Habrá más de 60 expositores y también se ha programado la participación de cuentacuentos, el taller sensorial Emociorama, catas de café, un taller de elaboración de chocolate, la chocolatería literaria, la conferencia de divulgación científica en materia de salud alimenticia, cacao y chocolate y una ceremonia de cacao. La cita es en el Palacio de la Autonomía de la Fundación UNAM (Lic. Primo de Verdad No. 2, casi esq. Moneda, Centro Histórico, CDMX). Entrada libre. Cabe destacar que un porcentaje de la venta neta será destinado al Programa de Becas de la Fundación.

Maroma: memoria viva de la nixteca oaxaqueña

Y también este fin de semana en el Pabellón Escénico del Bosque de Chapultepec se presentarán dos funciones diarias, a las 17 y 19 horas, del espectáculo “Maroma”, que han creado Idiotas Teatro y Pasatono Orquesta.

Se trata de una reinterpretación contemporánea de la maroma mixteca, con música, danza y humor que además ofrece la visión creativa de diversos artistas, como el pintor oaxaqueño Sergio Hernández, que transformó su trabajo en lienzos, máscaras y el vestuario del elenco.

Durante décadas, Manuel Montes encarnó al payaso, personaje de la maroma, una práctica acrobática, sincrética y festiva, que se realiza en algunas comunidades mexicanas. Él era un poeta y repentista, que en la poesía popular es un improvisador. La herencia de su trabajo se refleja en esta puesta en escena que recupera esta expresión socio-cultural en riesgo de desaparecer y la resignifica.

Fernando Reyes Reyes, uno de los directores de Idiotas Teatro, recrea ese universo donde lo real y lo fantástico se entrelazan. El trabajo de la agrupación combina en esta ocasión, técnicas del teatro de sombras, físico y de objetos, con versadas y acrobacia de piso que conducen al espectador a un viaje entre la vida y la muerte, en el que se destacan aspectos de la cultura mixteca. La música también es en vivo con la participación de 10 músicos de Pasatono en escena, un equipo que cuenta con más de 27 años de trayectoria dedicada a la investigación y creación en el que se fusionan repertorios tradicionales.

Por su parte, la otra compañía que participa en este proyecto, es Idiotas Teatro, que se creó en 2011 y desde entonces, ofrece espectáculos para toda la familia, donde el clown, la música en vivo y el trabajo corporal son ejes fundamentales. El acceso es gratuito aunque el cupo es limitado.