Joven ‘abraza con exceso’ a la presidenta Sheinbaum y genera repudio en redes

noviembre 4, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- En su trayecto hacia las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), donde este martes encabezó la Primera Reunión Nacional de Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue víctima de tocamientos por parte de un joven que se acercó para saludarla.

El incidente ocurrió en el camino que conecta Palacio Nacional con la sede de la SEP, ubicada en la calle de República de Brasil, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Como es costumbre, la mandataria se detuvo para convivir con ciudadanos que la esperaban, momento que fue aprovechado por un joven que la abrazó de manera desproporcionada, invadiendo su espacio personal.

De inmediato, un integrante del equipo de ayudantía presidencial intervino para separar al sujeto y confrontarlo de manera respetuosa, pero firme. De acuerdo con testigos, el individuo aparentaba estar bajo los efectos de alguna sustancia psicotrópica, por lo que fue retirado del lugar sin que se registraran mayores incidentes.

La presidenta Sheinbaum mantuvo la calma y actuó con prudencia para evitar que el hecho escalara. Posteriormente, continuó su camino hacia el evento en la SEP, donde encabezó el encuentro con rectores y autoridades educativas de todo el país.

En redes sociales, usuarios manifestaron su repudio hacia el comportamiento del joven, calificándolo como un acto de acoso hacia la mandataria. Diversos internautas destacaron la serenidad con la que Sheinbaum manejó la situación, mientras que otros exigieron mayor seguridad en sus recorridos públicos.

El suceso se volvió tendencia en plataformas digitales, donde videos del momento fueron ampliamente compartidos. La mayoría de los comentarios coincidieron en condenar cualquier tipo de contacto físico no consentido