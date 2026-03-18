José Ángel Bichir reaparece tras sufrir una grave caída desde un tercer piso

marzo 17, 2026

El mundo del espectáculo se encuentra conmocionado tras revelarse los detalles del accidente que mantiene al actor José Ángel Bichir en un delicado proceso de recuperación. Este 17 de marzo, el programa Hoy difundió las primeras imágenes y declaraciones del intérprete, quien fue dado de alta tras permanecer tres días hospitalizado. El hijo de Odiseo Bichir abandonó el nosocomio en silla de ruedas, visiblemente afectado y portando inmovilizadores ortopédicos, luego de un siniestro que le provocó múltiples fracturas y encendió las alarmas sobre su salud integral.

El actor compartió sus primeras palabras tras abandonar el hospital en silla de ruedas

Visiblemente aturdido por los efectos de la medicación y el trauma del impacto, José Ángel Bichir rompió el silencio brevemente. Su aparición física confirmó la gravedad del suceso, mostrándose con un cabestrillo, bota ortopédica y protección en el rostro, mientras intentaba asimilar la situación que atraviesa tras el fuerte percance que casi le cuesta la vida.

“Estoy muy mal, sí me siento muy mal la verdad, no entiendo muy bien qué ha pasado. Es como despertar de un sueño, todavía estoy muy mareado, somnoliento, todavía no estoy muy consciente. Les agradezco mucho estar presentes”, dijo consternado el actor ante las cámaras del matutino, reflejando el estado de confusión en el que se encuentra.

La familia Bichir confirma múltiples fracturas y cirugías reconstructivas pendientes para el artista

Patricia Pascual, madre del actor, fue la encargada de detallar el cuadro clínico de su hijo, confirmando lesiones en la clavícula, nariz, talón y la pérdida de dos piezas dentales. Aunque José Ángel se encuentra fuera de peligro vital, la familia enfrenta ahora el reto de costear las cirugías reconstructivas necesarias para su rostro y dentadura, mientras lidian con el trasfondo emocional que precedió al accidente.

“Va muy bien… Se fracturó el talón, le pusieron su bota; trae otra en la clavícula, nariz y perdió dos dientes, es todo lo que tiene… Tenía un rato de no trabajar y eso lo tenía triste, deprimido… Hay que operar su nariz, los dos dientes que perdió, trae fracturas”, comentó la madre, señalando que la falta de empleo había sumergido al actor en una crisis depresiva previa a la caída.

Compañeros y conductores del programa Hoy hacen un llamado a la empatía por salud mental

La noticia generó una profunda reflexión entre los conductores de televisión, quienes calificaron el suceso como la consecuencia de una crisis de salud mental. Figuras como Galilea Montijo y Andrea Legarreta subrayaron la importancia de no juzgar y comprender que la depresión es una enfermedad silenciosa que requiere atención urgente, especialmente en una profesión con constantes altibajos emocionales.

“Dentro de todo, qué bueno saber que lo que sigue ya son ciertas operaciones, reconstrucción, pero lo que dice su mamá, el tema de salud mental es un tema muy delicado, hay que tener mucha empatía… Son momentos muy difíciles. Cuando uno entra en esos lugares, uno no se da cuenta que está en una depresión”, afirmó Galilea Montijo, mientras que Arath de la Torre instó a la audiencia a identificar los “focos rojos” en este tipo de padecimientos.

Luz Edith Rojas envía mensaje de amor y apoyo a su expareja José Ángel Bichir

Por su parte, la actriz Luz Edith Rojas también alzó la voz para pedir respeto y solidaridad hacia quien fuera su pareja. Rojas destacó que, aunque el actor deberá someterse a intervenciones en la cara y los dientes, lo primordial es que su vida ya no corre peligro. La actriz enfatizó que la carrera artística es sumamente difícil y que cualquier persona es vulnerable a sufrir un colapso emocional bajo la presión actual.

“Yo creo que todos en algún momento, sobre todo como actores, tenemos este acercamiento a deprimirnos muy fácil, tenemos como el botón a las emociones muy a flor de piel”, manifestó la actriz. Finalizó reiterando su cariño incondicional hacia José Ángel: “Lo más importante es que él esté bien y que hay que ser empáticos, cualquiera puede pasar por un tema de estos. Yo lo amo con todo mi corazón y solo tengo amor para él”.