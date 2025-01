Jhosajani y Oswaldo salieron a trabajar y desaparecieron: su familia protesta en Xalapa

enero 22, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Familiares de Jhosajani de Rubí Luna Martínez y Oswaldo Ramírez Mendieta protestaron en el centro de Xalapa, para exigir a las autoridades que agilicen las investigaciones para localizarlos.

Las personas bloquearon la calle Juan de la Luz Enríquez, frente a Palacio de Gobierno, en busca de una audiencia con las autoridades estatales.

Los jóvenes, de 18 y 26 años, respectivamente, desaparecieron en el puerto de Veracruz el pasado domingo 19 de enero. La última vez que se comunicaron estaban en un restaurante.

La señora Eloísa Martínez Gómez, madre de Jhosajani, está desesperada y con lágrimas en el rostro pide la urgente intervención de las autoridades para que su hija sea encontrada con vida.

La joven, de 18 años, salió a trabajar a las 7:00 horas del pasado domingo 19 de enero y a las 11:30 todavía se comunicó y envió mensajes de que estaba desayunando en un restaurante de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

“Todavía recibimos mensajes de ella que estaba desayunando 11 y media de la mañana. Estaba en un restaurante que se llama Los Farolitos. De ahí ya no regresó a la casa. Y pues ya fuimos a ver al gobierno para que nos ayude. Ya pusimos demanda, alerta Amber. Y pues ahorita venimos a exigir que nos agilicen los movimientos porque no hemos obtenido respuesta a pesar de que tenemos ya la ubicación del teléfono del compañero de mi hija y aún así no hemos recibido respuesta rápida”.

El celular de Oswaldo, compañero de Jhosajani, registró que la última vez estuvieron en una oficina del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz (IPAX), en el puerto de Veracruz.

Ambos se dedicaban a comercializar medicamentos herbolarios con CBD (cannabidiol), productos que contienen este compuesto de la planta de cannabis y se utiliza en cremas, aceites, cápsulas y tinturas.

El día que desaparecieron se dirigían hacia una tienda para hacer un inventario, pero lamentablemente ya no llegaron al establecimiento, situación que alarmó a sus familiares.

“En la fiscalía levantamos el reporte de la denuncia y nos dijeron que ya estaban trabajando con telefonía y cámaras para darnos una respuesta. Porque nosotros sí sabemos en dónde desayunaron ellos. Sabemos el punto donde estuvieron desayunando”, comentó la madre de Jhosajani.

Sus parientes y amigos los han buscado en varios lados, preguntaron en las cárceles, fueron al C5 y al C4 para que sean revisadas las cámaras de videovigilancia y así localizar lo antes posible a los jóvenes, pero hasta el momento ml hay indicios sobre su paradero.