Jalisco amplía su oferta hotelera de cara al Mundial 2026

febrero 19, 2026

Con el objetivo de colocar a Jalisco como referente nacional en hospitalidad premium de cara al Mundial 2026, autoridades estatales inauguraron el WorldHotels Acueducto, una propiedad de categoría 4.5 estrellas que fortalece la infraestructura hotelera en el estado.

El hotel, que está ubicado en el corredor de la zona de Andares, suma 104 habitaciones a la ciudad, equipadas con tecnología avanzada. Pertenece a BWH Hotels, uno de los grupos hoteleros más importantes del mundo y que se establece en el estado como parte de la oferta turística de alta calidad.

Al respecto, Mauro Garza Marín, coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico de Jalisco, destacó la importancia de mantener la sinergia entre inversionistas y Gobierno estatal, lo que ha detonado la llegada de proyectos como éste.

“Junto con este hotel, tenemos una inversión de 38 hoteles más que están en construcción y que nos llevarán a tener más de 90 mil habitaciones en nuestro estado, posicionándonos con la Ciudad de México y con Quintana Roo como el estado con mayor infraestructura hotelera”, apuntó.

Agregó: “Como gobierno nos toca ser facilitadores. Los que hacen las inversiones e inyectan el capital son ustedes. No nos queda más que seguirlos impulsando y que sigan confiando en nuestro estado, para generar mejores condiciones para las y los jaliscienses”.

Jalisco recibe más de 36 millones de visitantes al año, de los cuales, 18 millones de visitantes los registra la ciudad de Guadalajara; por ello, la llegada de WorldHotels representa una oferta al turismo que apuesta en satisfacer altos estándares de calidad, en servicio y hospitalidad durante la estancia en la ciudad.