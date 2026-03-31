Israel legaliza la pena de muerte para condenados por asesinato terrorista

marzo 30, 2026

El pleno de la Knéset (Parlamento de Israel) aprobó la reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para personas culpables de asesinato terrorista, una medida que –según las organizaciones de derechos humanos– se aplicará a los palestinos y no a los israelíes.

El texto, aprobado con 62 votos a favor y 48 en contra, obliga (salvo excepciones sin definir) a los tribunales militares israelíes a imponer dicha pena a los palestinos residentes en Cisjordania ocupada encontrados culpables de ese delito, mientras que a los tribunales ordinarios que juzgan a israelíes les da la posibilidad de aplicar en su lugar la cadena perpetua y estipula más condiciones para imponerla.

⇒ El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, asistió a la votación en el plenario de la Knéset y votó a favor de la reforma, promovida por el ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultranacionalista y supremacista judío, Itamar Ben Gvir.

De acuerdo con el borrador, la ejecución se haría por ahorcamiento y dentro de los 90 días siguientes a la sentencia firme, ocultando la identidad de quienes la efectuarán. Esta ley no tiene carácter retroactivo y solo se aplicará a casos futuros.

“La ley es populista, inmoral, no igualitaria”, condenó durante el debate de este lunes el diputado del partido opositor ‘Yesh Atid’ (Hay Futuro), Matti Sarfatti. Mientras que los ministros de Exteriores de Francia, Alemania, Reino Unido e Italia habían rechazado el proyecto de ley, que también ha sido criticado por organismos como la ONU.

En la práctica, las autoridades israelíes utilizan la calificación de ‘terrorista’ para referirse a palestinos que atacan a sus soldados o a los colonos que residen ilegalmente en Cisjordania, además de a aquellos que perpetran auténticos atentados en territorio israelí.

Si se trata de un asesinato cometido en territorio israelí o en Cisjordania por parte de un colono israelí, el tribunal penal civil necesitaría una tercera condición para aplicar la pena de muerte: que el asesinato se cometa en un acto que persiga negar la existencia del Estado de Israel.