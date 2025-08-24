Invitan a Recorrido en el Cerro de la Galaxia, buscan conservar espacio

agosto 24, 2025

Ariadna García

Xalapa, Ver.

Este domingo 24 de agosto se realizará el Decimonoveno Recorrido por los Cuerpos de agua El Cerro de la Galaxia a las 10:00 horas.

Entre las organizaciones que están invitando a participar está Agua pasa por lo Casa, Guardianes del Agua Xalapa, Coyotes del Cerro de la Galaxia y Raíces del Camellón en Resistencia.

Esta vez de acuerdo con los convocantes, se conocerá la problemática del Cerro de la Galaxia y habrá visita a un manantial cercano.

Se aprovechará para hacer faena, limpiar y visibilizar el área del manantial y se dialogará sobre alternativas para el cerro y el agua en Xalapa.

Se invita a llevar ropa cómodo y algo para cubrirte del sol o la lluvia.

El punto de reunión es el Parquecito El Milagro en la avenida Ruiz Cortines 371 esquina con la avenida Ébano.