Invitan a priorizar al peatón con el «Paseo Dominical»

septiembre 20, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. En 2024, Veracruz registró más de 10 mil 600 siniestros viales, con cientos de heridos y fallecidos, muchos relacionados con la falta de respeto hacia peatones, ciclistas y usuarios vulnerables de acuerdo con Joyce Zaleta, integrante de la Coalición Movilidad Segura Veracruz.

Sin embargo, dijo, las calles no son solo para los autos, dado que son espacios compartidos que deben acoger a personas con discapacidad, quienes caminan, usan transporte público o ruedan en bicicleta.

«¿Cuántas veces cedemos el paso?

¿Respetamos al ciclista que pedalea con esfuerzo o al peatón que cruza con cautela? ¿Sabemos que, por ley y por humanidad, ellos tienen prioridad?», cuestionó.

De ahí que, señaló, el Paseo Dominical que se llevará a cabo este domingo en el marco del Día Mundial sin Auto, emerge como una respuesta a esta urgencia.

Para ello, cerrarán el circuito de Ávila Camacho, Viaducto, Zaragoza, Leandro Valle y Enríquez de 7:00 AM a 12:00 PM. Este evento, subrayó, ofrece un respiro: calles libres de autos donde la prioridad es la gente.

Actividades como un circuito vial para niños y una sesión de sensibilización en Parque Juárez –donde personas con discapacidad guiarán a los asistentes a experimentar los retos de moverse en silla de

ruedas o con bastón– buscan fomentar empatía y recordar que todos merecemos espacios seguros.

La inauguración oficial será a las 8:00 AM frente al Ayuntamiento, invitando a la ciudadanía a sumarse a un circuito seguro y participativo.

Este tipo de eventos no solo reduce temporalmente la huella de carbono y promueve la salud física, sino que planta una semilla de cambio cultural.

«Este domingo 21 de septiembre, Xalapa se prepara para vivir el Primer Paseo Dominical en el marco del Día Mundial sin Auto, un evento que trasciende la simple recreación para convertirse en un llamado a la reflexión sobre cómo usamos nuestras calles», agregó.

Este es organizado con el apoyo del Ayuntamiento de Xalapa en colaboración con COPLADEMUN, por la Coalición Movilidad Segura Veracruz, Protección Civil, Seguridad Ciudadana, Brigada de Voluntarios Ciclistas, Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial del Estado y la ciudadanía, este evento busca transformar las vialidades en espacios de calma, respeto y empatía, frente a una realidad donde la intolerancia en las calles se ha vuelto cada vez más evidente.