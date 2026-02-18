Invitan a presentación de obras veracruzanas semifinalistas del Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2025

Invitan a presentación de obras veracruzanas semifinalistas del Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2025

febrero 18, 2026

Ariadna García

Xalapa, Ver.

(Plataforma Movimiento Consciente), en colaboración con la Secretaría de Cultura de Veracruz (SECVER) , presenta una muestra escénica que reúne el trabajo de cinco compañías veracruzanas con destacada trayectoria profesional, seleccionadas como semifinalistas del Premio

Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2025, realizado en la Ciudad de México bajo la convocatoria del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La presentación se llevará a cabo este viernes 20 de febrero de 2026, a las 20:00 horas, en la Sala Grande del Teatro del Estado “General Ignacio de la Llave”, y será un evento gratuito, abierto a todo

el público, con boleto de control, el cual puede obtenerse en el siguiente enlace:

https://boletopolis.com/es/evento/38799/funcion/258526.

Participan las compañías Pulso Cía., Los Tr3s Pi3s d3l gato, Refractos, Colectivo de Juguete, y movco.mx, con coreografias de Mijail Rojas, Marcel Sierra, Aarón Romero, Jorgito Córdoba y Luis Hernández, agrupaciones y coreografos que cuentan con más de cinco años de experiencia y que

han contribuido de manera constante al fortalecimiento del panorama dancístico y escénico de Veracruz, dejando una huella significativa tanto en el ámbito local como nacional.

Luis Hernández dijo que el programa está conformado por cinco obras distintas, creadas por cinco creadores veracruzanos con una trayectoria sólida e ininterrumpida.

Las propuestas abordan diversas líneas temáticas y lenguajes escénicos que transitan por la historia de la danza, el mito como vehículo de reflexión

contemporánea, la fisicalidad escénica de cuerpos vivos, planteamientos filosoficos y las problematicas sociales, ofreciendo al público un panorama plural y representativo de la creación

actual en el estado.

Insert: 00:19 a 1:21

Entre las y los intérpretes con trayectoria que forman parte de los elencos destacan Karina Medina,

Luis Vallejo (Termi), Aarón Romero, Juana Minerva y Maximiliano Madrigal, artistas cuyo trabajo ha sido fundamental para el desarrollo y la proyección de las artes escénicas veracruzanas.

Asimismo, las nuevas generaciones de artistas escénicos veracruzanos están presentes en cada una de las piezas, fortaleciendo el diálogo intergeneracional y la continuidad de la creación escénica en el

estado.

Esta función reconoce y celebra a las compañías que representaron al estado de Veracruz en el Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2025, reafirmando el compromiso de la SECVER y de movco.mxcon la promoción y difusión de las artes escénicas, así como con el acceso a la cultura.