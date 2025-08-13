Invitan a celebrar el Día Nacional de la Abeja en el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero

agosto 13, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. En el marco de la celebración del Día Nacional de la Abeja del próximo 17 de agosto, el Instituto de Ecología (INECOL) recordó que un grupo muy diverso del que poco se habla es el de las abejas silvestres, conocidas también como abejas sin aguijón.

En México, detalló el Instituto, se han registrado cerca de mil 826 especies compartidas con otros países de América Latina. De estas, 46 son nativas del país.

Las abejas sin aguijón, explican, son indispensables para la polinización y mantenimiento de cultivos masivos como el chayote, el maracuyá o la vainilla, que no pueden prescindir sus fieles colaboradoras.

Tal es la importancia de este grupo que en el año del 2017, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, declaró el 17 de agosto como el «Día Nacional de la Abeja», en reconocimiento a su importancia ambiental, social y económica.

Algunas de las especies de abejas meliponas más conocidas son la “tenchalita” (Scaptotrigona spp), la “abeja enredapelo” (Plebeia frontalis) y la abeja real” (Melipona spp), 3 especies muy valiosas en la meliponicultura para la producción y comercialización de su miel y otros productos.

Por supuesto, existen otras especies menos conocidas, como Trigona corvina, que es la responsable principal de polinizar el chayote.

Otras son las abejas del género Xylocopa, quienes se encargan de polinizar el cultivo de maracuyá, mientras que las abejas del género Peponapis son eternas amantes polinizadoras de las flores de la calabaza.

Para hacer homenaje a la basta diversidad de abejas sin aguijón, el sábado 16 de agosto se celebrará y rendirán honor a estos singulares e importantes insectos en el Jardín Botánico Clavijero del INECOL, como un reconocimiento perpetuo a la incansable labor que mantiene con vida a miles de especies animales, plantas y humanos.

Este evento tiene la intención de que los visitantes conozcan la diversidad de abejas presentes contra todo pronóstico en los bosques, selvas y desiertos, para ayudar a mantenerlas con vida al tiempo que se abren los sentidos y las reconocen.

Por ello, la invitación a la celebración del Día Nacional de la Abeja en el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero el sábado 16 de agosto de 2025 desde las 10 de la mañana y hasta las 15 horas ubicado en el número 351 de la carretera antigua a Coatepec, en Xalapa. Más información al teléfono 228 8421827 o al correo electrónico jardin.botanico@inecol.mx.