Invita Ayuntamiento al segundo Llantatón 2025

noviembre 18, 2025

Xalapa, Ver.- Con el objetivo de contribuir a la eliminación de los criaderos del mosco transmisor del dengue, zika y chikungunya, y promover el manejo adecuado de residuos, el Ayuntamiento de Xalapa invita al segundo Llantatón Municipal 2025.

La jornada se llevará a cabo el sábado 22 de noviembre, de 9:00 a 14:00 horas, en la explanada del Teatro del Estado, donde personal de diversas dependencias municipales recibirá llantas en desuso para su correcta disposición.

En esta iniciativa participan las direcciones de Limpia Pública, Salud y Medio Ambiente, con el acompañamiento del Consejo Nacional de Energía y Petroquímica (Conacepe).

Con el fin de llevar a cabo un adecuado control del acopio y garantizar su manejo adecuado, no se aceptarán llantas de tractor, montacargas ni aquellas provenientes de empresas privadas.