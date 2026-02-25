Invasión de moscas en la zona de Alborada y Bella Esperanza corresponde a Coatepec, dice alcalde de Emiliano Zapata

Xalapa, Ver.- De acuerdo al presidente municipal de Emiliano Zapata, Edgar Macías Moreno, la invasión de moscas que se tiene en la zona de Alborada y Bella Esperanza, compete a las autoridades de Coatepec.

Luego de que se diera a conocer en medio de comunicación las afectaciones que tienen comerciantes y habitantes por las moscas, que han impedido, incluso, que hagan su vida normal, dijo que no es un tema de su responsabilidad.

“El tema de la Bella Esperanza es un tema que no me compete, porque es municipio de Coatepec, nosotros llegamos a Alborada, la Bella Esperanza es Coatepec. Desde luego se genera problemas, están juntos”.

En ese sentido, refirió que lo que le toca a las autoridades de Emiliano Zapata se atenderá de la mano con la Secretaría de Medio Ambiente y la Procuraduría de Medio Ambiente del Estado.

Hay que recordar que se dio a conocer que una particular estaba desechando pulpa de café al aire libre en la comunidad de Bella Esperanza, situación que ha generado la proliferación de moscas en la zona de Alborada, poniendo en jaque la vida de los habitantes.

Por otra parte, negó que haya presencia de autodefensas en la comunidad de Las Trancas, pues aseguró que se trata de vecinos vigilantes, como muchos de los que hay en la entidad veracruzana.