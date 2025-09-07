Inician recolección de materiales de manejo especial en Veracruz y Xalapa

septiembre 7, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- La Secretaría de Medio Ambiente del estado inició con la campaña de Reciclatón 2025 con dos eventos, uno en Veracruz y otro más en Xalapa, el cual se llevó a cabo este fin de semana en la capital, informó la titular de la dependencia, Luz Mariela Zaleta Mendoza.

La funcionaria estatal revelo que en Veracruz se recopilaron aproximadamente 6 toneladas de residuos y 400 litros de aceite gastado, como parte de las actividades de protección al ambiente.

Destaco que esta campaña se lleva a cabo en coordinación con los ayuntamientos, empresas autorizadas y sociedad civil, mismo que se realiza cada año con el objetivo de buscar un adecuado uso de residuos y el manejo especial de pilas, plásticos, papel, electrónicos, llantas y aceite usado.

“Si cada persona comenzara desde casa a separar sus residuos, el impacto en la mitigación del cambio climático sería enorme. Además, se disminuye el volumen de basura que llega a los rellenos sanitarios y se garantiza un tratamiento especializado.”

Y es que, dijo, en el caso del aceite usado, al ser vertido en fregaderos provoca taponamientos en las tuberías y contaminación de ríos y mares, en tanto las pilas representan un riesgo altamente tóxico.

Asimismo, dio a conocer que se cuenta con el apoyo de empresas como Ecotainer, cementeras y recicladoras con permisos oficiales, que reutilizan materiales para procesos industriales o combustibles alternos.

“El Reciclatón es un ejemplo de cómo gobierno, empresas y ciudadanía pueden coordinarse para reducir la contaminación y cuidar nuestro entorno”, concluyó.

Sobre el tema de plásticos y unicel, Zaleta Mendoza recordó que continúa el proceso gradual para su eliminación, y que algunas cadenas comerciales ya aplican estrategias como la venta de bolsas biodegradables, incentivando el uso de bolsas reutilizables.