Inician proyectos ejecutivos de 18 puentes a rehabilitar en el norte de Veracruz

Inician proyectos ejecutivos de 18 puentes a rehabilitar en el norte de Veracruz

abril 12, 2026

*Son en 8 municipios afectados por las lluvias torrenciales del pasado mes de octubre de 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Tras el paso del temporal lluvioso del pasado mes de octubre en la zona norte del estado de Veracruz, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes llevará a cabo la reconstrucción de 18 puentes dañados.

Se trata de estructura ubicadas en 8 municipios del norte del estado, los cuales resultaron afectados.

Cuatro de ellos en Ilamatlán, cuatro en El Higo, tres en Zontecomatlán, dos en Álamo, dos más en Ixhuatlán de Madero, uno en Tempoal, uno en Misantla y el último en Coyutla.

A través de un comunicado emitido por el Centro SICT en Veracruz informaron que las áreas técnicas elaboran los proyectos ejecutivos para definir las características de cada una de las obras.

“Posteriormente se realizarán los procesos de licitación correspondientes para iniciar con las obras”, finalizó el comunicado.