Impulsarán el trabajo del programa «Escuela Saludable» en Xalapa

febrero 14, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La dirección de Salud Municipal del Ayuntamiento de Xalapa fortalecerá la implementación del programa “Escuela Saludable” en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria.

De acuerdo con las autoridades esto tiene el objetivo de llevar acciones integrales de prevención y bienestar a planteles educativos del municipio.

La directora de Salud Vianed Martínez Cabrera dijo que este programa contempla cinco componentes, entre ellos activación física, nutrición, atención médica preventiva y promoción de hábitos saludables.

Una vez que las escuelas cumplen con estos lineamientos, reciben una certificación por parte de la Secretaría de Salud.