Impresionante erupción del volcán Kilauea en Hawái

diciembre 26, 2025

Kilauea, el volcán ubicado en la Isla Grande de Hawái, expulsó lava de hasta 122 metros de altura en víspera de Navidad.

Kilauea, uno de los seis volcanes activos en Hawái, registró actividad el 24 de diciembre de 2025 como parte de secuencia eruptiva intermitente.

La nueva erupción de gran intensidad dejó imágenes impactantes que hoy circulan en redes sociales así como en YouTube.

Desde el cráter Halema’uma’u, Kilauea arrojó lava a más de 100 metros de altura acompañada de emisiones de gases volcánicos, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

En víspera de Navidad, registró su erupción número 39, la cual, aunque se considera fuerte, no representa peligro para las personas que viven cerca.

Aunque la actividad se mantuvo concentrada dentro de la caldera, posteriormente se registraron salpicaduras esporádicas y desbordamientos.

No obstante, especialistas aseguraron que no existía riesgo para los pobladores cercanos, cuyas viviendas no tuvieron que ser deshabilitadas pese a que la erupción no superó los límites del parque nacional.

Debido a que la actividad de un volcán no siempre es predecible, se mantiene bajo estricta vigilancia por personal del USGS.

Sin embargo, gente pudo apreciar el espectáculo desde el Parque Nacional de los Volcanes, donde aún hay elementos de seguridad encargados de asegurarse que se cumplan las recomendaciones y restricciones.

El volcán Kilauea en Hawái ha registrado episodios eruptivos que ha durado aproximadamente un día o menos, por lo que se les pide a los ciudadanos estar al pendiente de su comportamiento a través de canales oficiales.