Humpley alista posible defensa de credencial para votar

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Ante las modificaciones aprobadas por el Poder Legislativo qué oficializa la Clave Única de Registro de Población (CURP), con fotografía y datos biométricos con el fin de coadyuvar a la localización de desaparecidos e identificar a personas, este miércoles, la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), adentro que estaría alistando la defensa de la base de datos y la credencial para votar.

Entrevistada tras la sesión extraordinaria donde el INE impuso una multa de 30 millones de pesos a partidos políticos por no entregar a tiempo la comprobación de gastos respectiva, Humpley reveló que solicitó al área jurídica del Instituto una valoración de las los posibles efectos adversos que se tendrían en materia de resguardo del padrón electoral, así como de los datos contenidos en la credencial para votar.

“Justamente solicité un análisis puntual de cuál es el impacto que tienen estas legislaciones que se han aprobado para el Instituto Nacional Electoral y concretamente para el Registro Federal de Electores, así como parpara el padrón electoral; yo creo que vale la pena no adelantarnos hasta ver técnicamente cuáles son estos temas que nosotros como Instituto vamos a tener que atender para salvaguardar nuestras atribuciones, y sobre todo, el padrón electoral y los datos de las y los mexicanos, porque esta es la mayor base de datos del país que tiene la confianza y credibilidad que tiene la ciudadanía en el Instituto Nacional Electoral, y nosotros tenemos que actuar en consecuencia; entonces, creo que para no apresurarnos, justamente pedí este informe muy puntual a las áreas, específicamente la dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores, para que tengamos los aspectos técnicos claros y nosotros podamos actuar en consecuencia, independientemente y no vayamos a solamente decir lo que yo opino, lo que leí, o lo que me parece, sino que esté analizado específicamente y técnicamente y tengamos este punto de vista, yo espero que a la brevedad nos den a conocer este informe”. Indicó.

A renglón seguido, dejó entrever que si se prevé que m, tras la entrada en vigor de la CURP con fotografía con datos biométricos, la identificación para votar quede en un punto secundario y aumente el número de ciudadanos que dejen de actualizarla.

“Es una consecuencia que también está pendiente de los análisis que tenemos que hacer, y pues yo creo que el INE y la credencial para votar, se sostendrá como un elemento de identificación central para las y los mexicanos, y particularmente pues porque también ya la emitimos en el extranjero y los mexicanos desde el extranjero, que pues son ya de segunda y tercera generación, cerca de 36 millones de mexicanas también tienen este documento, la facilidad de tenerlo por vía gratuita, acudiendo a todos las consulados y creo que los mecanismos que ha tenido esta credencial para ser el medio de identificación central para los mexicanos, creo que se mantendrá, pero sin duda es un tema que también tenemos que evaluar y como base central de estos informes que hemos solicitado a las áreas del Instituto”. Añadió.

CURP retoma carácter de identificación oficial que en 1990 SEGOB cedió ‘temporalmente’ al IFE

Cabe recordar que fue en 1990 cuando se dio el cambio de la Comisión Nacional Electoral, que dependía de la Secretaría de Gobernación cuando por decisión del entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari ordenó al Congreso de la Unión (derivado de la presión social que dejó el fraude electoral de 1988), aprobar una iniciativa que le cediera de manera temporal la facultad de emitir un documento de identidad ciudadana a este nuevo ente público, que meses después de transformó en el Instituto Federal Electoral (IFE), que en 1992 bajo el mandato de Emilio Chuayffet Chemor emitió la primer credencial para votar con fotografía que sirvió para votar en 1994.

Sin embargo, el carácter de temporal se mantuvo desde 1991 hasta este 1 de julio de 2025 tras la aprobación de la CURP biométrica cono medio de identificación oficial, el primer intento de regresarle a la Secretaría de Gobernación la atribución cedida fue en el sexenio de Vicente Fox con la creación del Registro Nacional de Población (RENAPO),que convirtió a la Clave del Registro de Población (CRIP) creada en el periodo de Ernesto Zedillo (1996), la cual nunca prosperó por la oposición y del desaparecido Partido de la Revolución Democrática (PRD), que entonces era integrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien argumentaba que con la CRIP se buscaba “espiar” a los ciudadanos, el mismo argumento que hoy usan los opositores.