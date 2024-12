Hoy 19 de diciembre, se está celebrando el Día Internacional del Emo

diciembre 19, 2024

Cada 19 de diciembre se conmemora el Día Internacional del Emo, una de las subculturas qué dio mucho de qué hablar durante la década de los 2000, y durante su auge fue bastante popular; aunque también muy criticado.

Los Emotional Hardcore o Emocore, surguieron durante los años 80 en Estados Unidos y se caracterizaban por su corte de cabello que cubría la mitad de su cara.

Además también se sabe que los emos usaban las uñas pintadas de negro, ropa oscura y camisetas de este color o con estampados fosforescentes.

Este género Emo se fortaleció gracias a bandas como Blink 182, Green Day, My Chemical Romance, Good Charlotte y más.

Y al tener todo un estilo de vida, vestimenta y por supuesto, gustos musicales, te dejamos las 15 frases para festejar el Día Internacional del Emo.

“Le daría mi alma a la oscuridad… Si al menos quisiera estar conmigo.”

“No somos más que un polvo sensible al viento.”

“Amo para encontrar sufrimiento y sufro sin ser amado.”

“Hazme llorar con la mentira o termina de destruirme con la verdad.”

“Soy de los que cree en el amor, lo malo es que el amor no cree en mí.”

“La palabra Emoción tiene 7 letras, aunque para mi solo tiene 2: T-Ú!”

“Lo bueno de una persona fría, es que lo poco que muestra, es verdadero.”

“Perderte fue el comienzo de mí misma.”

“Llorar no es de débiles, nacimos llorando porque llorar es tomar aire, sacar lo que nos duele y seguir adelante.”

“No son lágrimas, son sentimientos rotos hechos agua.”

“Hablar sobre el amor nunca se me ha dado bien, pero eso no significa que no sea capaz de demostrarlo con acciones.”

“Mi tristeza se apodera cuando tú no estás.”

“Me dolió, ¿sabías? Pero tuve que fingir que no me importaba.”

“Todo esto es mi culpa, por haber amado de más y haber perdonado cada uno de tus errores.”

“Hay momentos en los que ni tú sabes cómo te sientes.”