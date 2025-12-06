Hay limitantes de conectividad para garantizar juicios y amparos en línea en Veracruz: TSJE

Hay limitantes de conectividad para garantizar juicios y amparos en línea en Veracruz: TSJE

diciembre 6, 2025

Isabel Ortega

Xalapa, Ver.- La presidenta del Poder Judicial, Rosalba Hernández Hernández, informó que se trabaja en garantizar la conectividad a internet para hacer efectivos los juicios y amparos en línea.

Reconoció que en diversas regiones del estado existen limitantes para implementar plenamente el juicio en línea; no obstante, aseguró que el Poder Judicial está realizando acciones para garantizar ese derecho.

Como parte de las reformas a la Ley de Amparo, se estableció el amparo en línea como un mecanismo para agilizar el acceso a la justicia para la ciudadanía. Al ser cuestionada sobre si las condiciones de Veracruz permiten operar este sistema, explicó que la institución se encuentra en proceso de adecuación.

“Estamos trabajando en el tema de la interconexión. Justamente, la semana pasada estuve en la Ciudad de México platicando con el órgano de administración judicial y también con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para ver cómo están los convenios, porque en breve —todas y todos— tenemos que transitar a la interconexión que obliga la ley”, expuso.

Detalló que la implementación de los servicios en línea implica notificaciones electrónicas, diligencias vía internet y nuevas herramientas tecnológicas, lo que exige al Poder Judicial fortalecer su infraestructura y procesos de capacitación. “Justo en eso estamos, platicando”, añadió.

Comentó que trabajan en la planeación para determinar cuánto aportará la federación y cuánto tendrá que invertir el estado para garantizar la operación de los juzgados virtuales.

“Hace unas semanas tuvimos aquí un foro para que abogadas, abogados, jueces y juezas tengan su llave electrónica para el tema de las notificaciones”, explicó.

Hernández Hernández reconoció que, si bien los trámites en línea facilitan el acceso a la justicia al hacer los procesos más rápidos y reducir el uso de papel y costos para usuarios y litigantes, en algunas regiones persisten dificultades por la falta de infraestructura y señal.