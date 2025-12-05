Hay laudos laborales pendiente de pago desde hace 15 años 

diciembre 5, 2025

Xalapa, Ver.- La magistrada Luz María López Aburto, presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA) del Poder Judicial de Veracruz, informó que al iniciar su gestión encontró un rezago histórico de entre 2 mil y 3 mil expedientes de laudos laborales pendientes de pago, algunos con hasta 15 años sin resolverse.

Explicó que dentro del cúmulo de asuntos atrasados existen expedientes que datan de 2010 y 2011, los cuales actualmente están siendo revisados y atendidos con apoyo de los propios trabajadores que acuden al Tribunal a dar seguimiento a sus casos.

A pesar del volumen acumulado, la magistrada señaló que el TCA ya logró desahogar alrededor del 20% del rezago heredado. Sin embargo, admitió que todavía no se cuenta con una cifra precisa sobre el monto total de los laudos por pagar, ni sobre el número exacto de empleados afectados, pues los expedientes involucran a ayuntamientos, dependencias del Poder Ejecutivo y diversas secretarías de despacho.

López Aburto adelantó que se elabora un informe detallado para cuantificar los adeudos por cada secretaría, por cada ayuntamiento y por parte del Ejecutivo, con el fin de contar con datos concretos que permitan avanzar en la solución de los casos.

Aunque reconoció que la carga laboral del Tribunal es “demasiada” y el personal insuficiente, afirmó que ya se están eficientando las áreas internas para mejorar la atención y reducir el atraso en el corto plazo.