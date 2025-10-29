Hay dos casos de coxsackie en Escuela Rébsamen, se siguen medidas de prevención e higiene 

octubre 29, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.-

Se han extremado las medidas de higiene en la comunidad estudiantil de la Escuela Primaria “Enrique C. Rébsamen”, luego de que dos de sus alumnos dieran positivos al virus de Coxsackie, informó la directora de la institución educativa, Eloisa Constantino Morales.

Entrevistada durante la inauguración de su tradicional altar de Día de Muertos, dijo que los pequeños contagiados se encuentran en resguardo en sus domicilios para evitar la propagación de la enfermedad.

“Los grupos vienen con su gel, con su cubre bocas y las medidas de higiene en la mañana con el personal de mantenimiento, a la hora del recreo de igual manera y se están limpiando mesas de trabajo”.

Hasta el momento, dijo, no se ha visto disminuida la presencia del alumnado, pues en los dos grupos en donde se presentaron los casos los niños se mantienen en casa y los demás realizan limpieza de manera constante.

“El sector salud nos ha apoyado con pláticas para la comunidad educativa, llevamos a cabo una plática el día de ayer (martes) sobre todo para conocer un poquito sobre esta enfermedad”.

La directora del plantel dijo que se ha hecho un llamado a los padres y madres de familia o tutores a que se tenga mucha higiene desde casa, que pidan a sus hijos no compartir sus pertenencias, que traigan cubrebocas y se realice el lavado de manos contante.

INAUGURAN ALTAR DE DÍA DE MUERTOS

Por otra parte, más de 500 alumnos participaron en la elaboración de su tradicional altar del Día de Muertos, donde los padres de familia fueron los encargados de apoyar con las flores y montarlo.

Con la participación de más de 500 alumnos, este miércoles la escuela primaria “Enrique C. Rebsamen”, llevó a cabo la inauguración de su tradicional altar alusivo al día de muertos.

La directora del plantel, Eloisa Constantino Morales, informó que los padres de familia fueron los encargados de apoyar con las flores y montar el altar que fue colocado en el auditorio al aire libre del plantel.

«Es un altar que cada año realizamos. Sin embargo, el día de este año, tratamos de hacer un altar un poquito más grande de todo el teatro que está al aire libre, con toda la comunidad educativa. Es decir, los niños colaboraron, los padres a venirlo a realizar. Las flores que ustedes ven aquí, los papás hicieron dos flores por los padres de familia para realizarlo, y nos apoyó el maestro de grupo que es de aquí de la escuela, que le gusta mucho lo artístico. Nos coordinamos con la APF y con el consejo escolar de participación social para realizar el altar.»