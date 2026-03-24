Hay cumbre para rato 

marzo 24, 2026

¡Pues nada mis chulos! Que ayer la gobernadora Rocío Nahle, en su tradicional rueda de prensa de los lunes, dio a conocer que la Cumbre Tajín en su edición 27, tuvo gran éxito, ya que concentró en el Parque Temático Takilhsukut, casi 200 mil visitantes, en los tres días que duró el festival.

Resultados como este, reafirman el posicionamiento de un festival que ya es tradición en nuestro país, pues el parque temático este año, fue visitado por más de 188 mil turistas que disfrutaron de conciertos, talleres, foros y un montón de actividades culturales maravillosas, además, poco más de 11 mil personas, recorrieron con gran interés la zona arqueológica del Tajín, que es uno de los grandes tesoros, que tenemos en el norte del estado de Veracruz.

En cuanto al masari, la derrama económica fue ¡De gran sabor! Ya que dejó casi 220 millones de pesos, que beneficiaran directamente a prestadores de servicios turísticos, artesanos, y comercio en general de la zona de Papantla, Poza Rica y Tecolutla, hasta donde llegaron turistas de Alemania, Corea del Sur, Estados Unidos y Colombia, además de los turistas que vienen año con año, a disfrutar de la tradicional fiesta.

Este año, doña Lupita Osorno la libró, ya que no hubo percance alguno y el operativo de Protección Civil y seguridad rindieron sus frutos, los turistas se fueron sanos, salvos y muy contentos, que de eso se trataba.

Cosas de la vida y menudencias

Ayer mismo, la gobernadora Rocío Nahle García, informó que su administración mantiene coordinación con el Gobierno federal, para atender la llegada de residuos de hidrocarburo a playas de Veracruz y explicó que el derrame se originó en altamar, presuntamente por una embarcación, y fue desplazado por corrientes marinas desde Tabasco, hasta el litoral veracruzano.

También informó, que al tratarse de un incidente fuera de la jurisdicción estatal, la investigación corresponde a autoridades federales, mientras que el estado se enfoca en labores de limpieza y apoyo, en ese sentido, indicó que se solicitará un reporte detallado a la Secretaría de Medio Ambiente estatal, para fortalecer la atención y evitar especulaciones.

En cuanto al impacto ambiental, doña Rocío precisó que las primeras afectaciones se registraron en Pajapan, extendiéndose a zonas como Veracruz, Boca del Río y Alvarado, donde ya se reportan condiciones favorables tras las acciones de limpieza.

Paralelamente la presidenta Claudia Sheinbaum, respaldó que el caso sea investigado a nivel federal y confirmó que la Fiscalía General de la República, llevará a cabo las indagatorias para determinar el origen del derrame y, en su caso, deslindar responsabilidades.

Ayer doña Rocío Nahle, hizo un llamado a que el señor Tlacuache, aquel de Cri Cri, venga y cargue con todo el montón de chatarra que le dejaron los pasados gobiernos, la gobernadora habló de unos autos y helicópteros viejos, seguro ahí está contemplado aquel en el que se accidentó el señor Patochi, allá por el rumbo de Agua Blanca y del cual salió ileso y aquello lector, lectora querida, no fue de milagro sino de puritito susto, porque ni en el cielo, ni mucho menos en el infierno, lo quisieron y por eso nos lo dejaron aquí en Veracruz padeciéndolo.

En fin, mi gente, así las cosas en Veracruz, nos leemos mañana.