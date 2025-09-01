Hay condiciones para celebración del Grito el 15 de septiembre 

septiembre 1, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Hasta el momento no se tienen ninguna situación de inseguridad que impida que se lleve a cabo el festejo del Grito de Independencia y el desfile cívico militar del 16 de septiembre en los 212 municipios de la entidad, garantizó el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil.

En ese sentido, consideró que se tienen las condiciones para que se lleven a cabo las fiestas patrias en total tranquilidad en todo el territorio veracruzano.

“Esperemos que se prevalezca sin ninguna inquietud, sin ninguna tema, pero por el momento no hay ninguna situación que esté alertando en ese sentido”

Cuestionado en torno a la situación de inseguridad en la zona norte de la entidad como Tuxpan, Poza Rica y Papantla, dijo que la población quiere festejar estas fechas y hacer su vida cotidiana.

“Estamos trabajando para ello, es obligación del estado, estamos pendientes en todos los municipios en todas las regiones y esperamos que transcurra sin ningún incidente”, dijo.

Finalmente, refirió que se encuentran en contacto con la mayoría de los alcaldes y alcaldesas del Estado para la realización de los festejos y se tendrá que atender el tema de Tránsito y Protección Civil para que la ciudadanía pueda acudir a la Noche del Grito el próximo 15 de septiembre.