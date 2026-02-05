Han muerto 55 mil soldados ucranianos en guerra con Rusia

febrero 5, 2026

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, declaró que el número oficial de soldados ucranianos fallecidos desde el inicio de la invasión rusa a gran escala, que cumplirá cuatro años el próximo 24 de febrero, es de 55 mil.

En una entrevista con la cadena francesa France 2, Zelenski señaló que a esta cifra debe añadirse “un gran número de personas que Ucrania considera desaparecidas“.

Estas declaraciones coincidieron con el inicio de un nuevo diálogo entre delegaciones de Rusia, Ucrania y Estados Unidos en Abu Dabi, donde buscan poner fin al conflicto armado.

Las cifras proporcionadas por Zelenski difieren de estimaciones externas. A finales de enero, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) calculó que las bajas ucranianas podían oscilar entre 100 mil y 140 mil soldados.

El mismo informe estimaba que las pérdidas rusas podrían llegar a 325 mil.

Negocian tres naciones

El principal negociador ucraniano, Rustem Umerov, calificó las conversaciones como “sustantivas y productivas“, aunque no ofreció detalles específicos.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, destacó que, por primera vez en mucho tiempo, equipos técnico-militares de Ucrania y Rusia se reunieron en un foro con participación de expertos internacionales.