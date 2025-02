Hallan muertos a Gene Hackman y Betsy Arakawa en Nuevo México

febrero 27, 2025

Este martes 27 de febrero, al actor Gene Hackman, de 95 años de edad, ganador de dos Óscar, y su esposa, la pianista Betsy Arakawa, de 63 años, fueron hallados muertos esta madrugada en su casa en Santa Fe, en Nuevo México, según confirmó la policía a la prensa local.

Adan Mendoza, sheriff del condado de Santa Fe, confirmó al Santa Fe New Mexican la noticia de la muerte del actor de Hollywood, su esposa y hasta de su perro, sin especificar las causas del fallecimiento. Según Mendoza, no hay de momento indicios de una muerte dolosa, pero no dio motivos de la muerte o las causas por la que pareja ha fallecido.

Según investigadores, tanto Hackman como su esposa llevaban fallecidos varios días en el domicilio, detectives de la oficina del Sheriff, comentaron que fueron encontrados en diferentes habitaciones de la casa.

La empresa de servicios públicos probó la instalación de gas de la casa, pero no encontraron ninguna fuga. Un detective señaló que las personas expuestas a fugas de gas o monóxido de carbono pueden no mostrar signos de envenenamiento.

De acuerdo con TMZ, un hombre, cuya identidad aún no ha sido revelada, fue el que encontró los cadáveres de Gene Hackman y Betsy Arakawa.

En la llamada publicada por el medio, se escucha a un hombre nervioso explicándole al operador telefónico que encontró dos cuerpos inertes, mientras pedía ayuda en el domicilio del actor en Santa Fe.