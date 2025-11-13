Hacienda bloquea operaciones financieras del Cártel del Pacífico 

noviembre 13, 2025

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, implementó acciones conjuntas para bloquear operaciones financieras y suspender actividades de empresas presuntamente vinculadas al Cártel del Pacífico.

Como resultado de estas acciones, la OFAC designó a 26 personas (siete físicas y 19 morales), mientras que la UIF identificó a cinco entidades adicionales, totalizando 31 personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas. El análisis financiero y fiscal evidenció operaciones irregulares y triangulación internacional de recursos.

La investigación estableció que las 24 empresas y siete personas físicas operaban estructuras corporativas y redes financieras internacionales para transferir y ocultar recursos ilícitos.

Se detectaron movimientos millonarios en efectivo y triangulación de flujos superiores a mil millones de pesos entre México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania.

Derivado de estas investigaciones, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y notificó a la Procuraduría Fiscal de la Federación al identificarse delitos fiscales y uso de empresas fachada para justificar ingresos inexistentes.