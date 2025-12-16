Habrá impactos para el sector empresarial por aumentos en impuestos y salario mínimo

diciembre 16, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. El incremento de impuestos y del salario mínimo tendrá un impacto en el sector empresarial para el próximo año advirtió el presidente del Consejo Empresarial Metropolitano, Bernardo Martínez Ríos.

Señaló que, aunque fue un año complicado, ya esperaban este cierre del 2025. Sostuvo que, aunque el incremento al salario mínimo, es algo que veían venir, «Ya lo estábamos esperando, lo único que estábamos en la expectativa era de ver de qué porcentaje y eso al final afecta todos los costos que van a tener las empresas».

A esto se suma los efectos de la inflación que, dijo, debe ser considerado en las proyecciones que tienen para el siguiente año.

«Y esto hace que al final tengamos que ajustar velas, que tengamos que hacer las previsiones y ponernos a chambear duro», agregó.

Pese a esto, remarcó que el pago de aguinaldos está garantizado pues el sector empresarial siempre ha sido responsable aun en los momentos más difíciles.

«Los empresarios siempre han sido responsables, en plena pandemia, salimos adelante y hoy también los empresarios han hecho y siempre hacen el esfuerzo, el trabajo y lo que está en sus manos para cumplirle a los compañeros de trabajo», añadió.