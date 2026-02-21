Gobierno de Veracruz reduce 82% costo de formación policial para fortalecer corporaciones municipales

febrero 21, 2026

Emiliano Zapata, Ver., sábado 21 de febrero de 2026.– La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) anunció la reducción del costo del Curso de Formación Inicial Policial de 55 mil pesos (vigente en 2025) a 10 mil pesos, con el propósito de facilitar la profesionalización de las corporaciones y fortalecer a los ayuntamientos.

Durante la ceremonia de graduación y Jura de Bandera del Curso de Formación Inicial para Policía de Proximidad Aspirante Estatal Generación XLI, el secretario Alfonso Reyes Garcés informó que esta medida responde a la instrucción de la gobernadora Rocío Nahle García de respaldar a los municipios en el fortalecimiento de sus instituciones policiales.

Subrayó que los elementos municipales representan el primer contacto con la ciudadanía y, por su cercanía y conocimiento del entorno local, constituyen un componente clave de la seguridad pública integral.

Como parte de esta estrategia el próximo lunes, 17 policías de ocho municipios iniciarán su formación, mientras que se implementará un esquema de cursos mensuales para agilizar la capacitación y contratación de corporaciones municipales.

En representación de la titular del Ejecutivo, el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, asistió a la ceremonia y atestiguó la graduación de 63 elementos de proximidad que concluyeron satisfactoriamente su preparación.

Posteriormente, se otorgaron constancias y reconocimientos a los mejores promedios: Janely Zareth Bello Sánchez, Jimena Avilés Lagunes y José Daniel Sánchez Hernández; en la categoría de tiro destacaron Marco Uriel Ánimas Hernández y Juan José Tecant Campos.

Asimismo, patrullas fueron asignadas a los municipios de Benito Juárez, Coatzacoalcos, Tomatlán y Xalapa, junto con una ambulancia para la capital y dos cocinas móviles destinadas a la SSP. Como parte del fortalecimiento tecnológico, se incorporaron 50 cámaras portátiles de solapa para elementos de seguridad de Xalapa y otras 50 para Tuxpan.

A nombre del personal graduado, la policía Guadalupe Mateo Manzo expresó un mensaje de agradecimiento; posteriormente, la comandante del cuerpo de alumnos, Verónica del Carmen Moreno Palma, dio lectura al exhorto y Decálogo del Policía Veracruzano, con lo que concluyó el acto protocolario.