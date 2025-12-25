Gobernadora acudirá a toma de protesta de Daniela Griego, Rosa María Hernández y Pedro Miguel Rosaldo

diciembre 25, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La gobernadora Rocío Nahle García acompañará en sus respetivas tomas de protesta al alcalde y alcaldesas de Coatzacoalcos, Xalapa, Puerto de Veracruz y Poza Rica, anunció la misma mandataria.

Nahle García indicó que, además, los integrantes de su gabinete también harán presencia en varios ayuntamientos, de quienes las próximas nuevas autoridades han enviado invitación.

“El 30 en la noche estaré en Coatzacoalcos, acompañando a Pedro Miguel Rosaldo, aquí en Xalapa (31 de diciembre) con Daniela Griego, después voy a acompañar a Rosa María en Veracruz y en la tarde estaré en Poza Rica acompañando a Adanely”.

En tanto, el titular de la Secretaría de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, estará en Córdoba y Orizaba.

“Los demás secretarios y secretarias me van a apoyar para ir a representar al estado de Veracruz donde nos han invitado, muchos alcaldes que quieren una representación del estado, los vamos a acompañar para que arranquen su administración”.

Hay que recordar que el 31 de diciembre finalizan las administraciones municipales actuales y el 1 de enero oficialmente inician las nuevas gestiones, por lo que los presidentes y presidentas municipales electas harán su toma de protesta.