Garantizando la participación ciudadana igualitaria se aprobó convocatoria para elección de Agencias Municipales

febrero 23, 2026

Xalapa, Ver., 23 de febrero de 2026.- En Sesión Extraordinaria encabezada por la Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos, y el Síndico Único, Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez, integrantes del Cabildo aprobaron modificaciones a la convocatoria para la elección igualitaria de mujeres y hombres que tendrán a su cargo las Agencias Municipales, correspondiente al periodo 2026-2030.

Al respecto, la Regidora Quinta, Dra. Raquel Rosalía Castañeda González, explicó que con ello se da cumplimiento a las observaciones emitidas por el Congreso del Estado de Veracruz y se deja sin efecto el Acuerdo de Cabildo 18, relativo a esta convocatoria, el cual fue aprobado el pasado 14 de enero.

Por su parte, la Regidora Primera, Lic. Diana Julieta Aguilar Ortega; la Regidora Décima, Dra. Mónica Mendoza Madrigal, y la Regidora Décima Tercera, Lic. Priscila Nataly Labastida Vega, exhortaron a la participación de las juventudes, mujeres y personas con discapacidad.

Coincidieron en que este ejercicio dará certeza en la ruta de un buen gobierno al fortalecerse la democracia con la expresión de todas las voces, para que los derechos humanos se hagan efectivos.

Además, estuvieron presentes el Regidor Segundo, Lic. Axel Fernández Cambambia; la Regidora Tercera, Mtra. Susan Liliana Morales Segura; el Regidor Cuarto, Lic. Alfonso Osegueda Cruz; la Regidora Sexta, Lic. Hilda Elvia Aguilar Arroyo; el Regidor Séptimo, Lic. Diego Moreno Martínez; la Regidora Octava, Mtra. Clarissa Monserrat López Morales; el Regidor Noveno, Lic. Joaquín Alejandro Cano Hernández; el Regidor Décimo Primero, Lic. Dalos Ulises Rodríguez Vargas, y la Regidora Décima Segunda, Lic. Flor de María Mendoza Muñiz; además, el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Víctor Hugo Meza Cruz, representantes de la ciudadanía y funcionariado municipal.