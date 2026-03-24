Garantizan playas limpias en Veracruz para Semana Santa

marzo 24, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.-Se tendrán playas limpias para el periodo de vacaciones de Semana Santa, aseveró la titular de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), Luz Mariela Zaleta Mendoza.

La funcionaria estatal dijo que mantienen el trabajo coordinado entre autoridades de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y ayuntamientos para la limpieza de playas afectadas por el derrame de hidrocarburos que inició hace casi 20 días en el litoral veracruzano.

“Ese tema lo estamos coordinando con la federación, principalmente con las autoridades federales como la Secretaría de Marina”.

Agregó que las playas, tal como lo dijo la gobernadora Rocío Nahle van a estar listas para los visitantes que llegarán a partir de la próxima semana a Veracruz.

Finalmente, Zaleta Mendoza aseguró que la mayor afectación se encuentra en playas del sur de Veracruz.