Gala Montes es criticada por destapar romance con su manager

diciembre 27, 2024

Redacción Xalapa.- La actriz Gala Montes ha sido duramente criticada debido al revelar que se encuentra en una relación abierta con su mánager, ya que, sus fans, creyeron en su romance con Karime Pindter era real.

Montes se declaró bisexual unos días antes de iniciar el reallity «La Casa de los Famosos» y habló de relación que mantuvo con la también actriz Bárbara Islas; ahora, tras haber dejado atrás la euforia por Karime Pindter, Gala habla abiertamente de cuál es su estado sentimental.

Durante una reciente transmisión en vivo en la que confirmó que tiene una relación abierta desde hace tiempo con su manager Icho Van.

“Ya pasó tiempo, ya pasó mucho tiempo que salimos de La Casa (de los Famosos México), Karime está haciendo sus cosas, yo esto haciendo lo mío, o sea, yo no me voy a casar con Karime, no va a pasar, la amo, la adoro, es guapísima, pero no ahorita no.

Sí ando con el Icho y con más personas. Icho llevamos juntos mucho tiempo. Icho y yo tenemos una relación abierta y desde hace mucho. Estoy con el Icho, es mi mánager, mi cómplice, mi amigo, el amor de mi vida”.

Ante la revelación, usuarios comentaron la diferencia de edad que tienen a lo que Gala respondio:

«Icho sí, sí es mayor. Sí ando con él y háganle como quieran. Ustedes no saben qué sería de mi vida sin el Icho. Qué si es más grande, sí, ¿cuál es su ped*? ¿Ustedes creen que yo quiero salir con un chamaquito de 20 años? ¿Qué no me han visto?”, respondió.