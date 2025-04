Funcionarios que no cumplan con la búsqueda de desaparecidos “se van”: Rosa Icela

abril 7, 2025

Carlos Guzmán| Corresponsal CDMX– La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, lanzó un ultimátum a funcionarios de todos los niveles de gobierno: quienes no cumplan con su deber en la búsqueda de personas desaparecidas serán removidos de sus cargos.

Durante su participación en el cierre de una mesa de diálogo de más de cuatro horas con el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco y activistas de Nayarit y Colima, Rodríguez Velázquez advirtió que la presidenta Claudia Sheinbaum “no está jugando”.

“Hay cambios que se tienen que hacer y los vamos a hacer. Y también cambios de servidores públicos que, si no lo hacen, pues van a tener que irse porque la Presidenta no está jugando. Si no hacemos el trabajo bien, ella va a tomar una actuación distinta”, señaló la titular de Gobernación.

La reunión, celebrada este lunes en la sede de la Secretaría de Gobernación, es parte del proceso de diálogo que el Gobierno federal inició con colectivos de búsqueda de desaparecidos en todo el país. Las inquietudes y propuestas de los colectivos serán integradas a las reformas que impulsa la presidenta Sheinbaum en la materia.

Rodríguez fue enfática al asegurar que no se permitirá la falta de sensibilidad de los funcionarios hacia las familias de las víctimas. “Los funcionarios deben tener sensibilidad al tratar con las familias. Yo sé que la Presidenta va a tomar en cuenta el asunto y va a remover a los funcionarios”, afirmó.

Cuestionada por medios, la secretaria reconoció que el mensaje es un ultimátum tanto a nivel estatal como federal. Informó que habrá una revisión del actuar de los funcionarios y adelantó que el primer corte de evaluación se realizará el próximo 23 de mayo, en un nuevo encuentro con los colectivos.

Incluso, reconoció que al interior de su propia dependencia tuvo que hacer un llamado de atención a funcionarios que no estaban atendiendo las denuncias ni a las víctimas. “Tuve que pedirles que pusieran atención, porque este tema es una prioridad”, dijo.

Las 10 acciones clave del nuevo plan del Gobierno:

1. Plataforma Única de Identidad: Integrará la CURP con datos biométricos, como huellas y fotografía.

2. Alerta Nacional para la Búsqueda e Identificación: Sistema de activación inmediata ante reportes de personas desaparecidas, con participación obligatoria de autoridades y entidades públicas y privadas.

3. Base Nacional de Carpetas de Investigación: Registro único y actualizado en tiempo real por las fiscalías especializadas, operado por la FGR.

4. Vinculación de sistemas: Obligación de autoridades de los tres niveles para conectar sus registros con la Plataforma Única de Identidad.

5. Participación de particulares: Sujetos obligados deberán ofrecer servicios gratuitos de consulta y acceso a archivos biométricos en tiempo real.

6. Inicio inmediato de investigaciones: Cualquier autoridad que reciba una denuncia deberá notificar de inmediato a la Fiscalía Especializada.

7. Activación de la Comisión Nacional de Búsqueda: Esta deberá actuar de forma paralela y coordinada con las fiscalías.

8. Capacitación y profesionalización: Personal ministerial, policial y pericial deberá recibir formación continua.

9. Fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses: Toda autoridad deberá alimentar este registro como parte de sus obligaciones.

10. Endurecimiento de penas: La desaparición forzada o cometida por particulares se equiparará al delito de secuestro, con penas mínimas de 50 años de prisión.

Así, el gobierno de Claudia Sheinbaum busca transformar el sistema de búsqueda de desaparecidos en México, enviando un mensaje claro: habrá consecuencias para quienes no actúen con responsabilidad y compromiso.