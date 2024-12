Fugas de agua cada tres días al sur de Xalapa: pobladores

diciembre 29, 2024

Juan David Castilla/Xalapa, Ver.- Pobladores de la zona sur de Xalapa solicitaron a las autoridades reparar las constantes fugas de agua en la colonia El Olmo, especialmente en la avenida Principal y calle Balcones.

Los residentes de la zona comentaron que con frecuencia se desperdician miles de litros, afectando a colonias sin acceso a este servicio básico.

De acuerdo con Jessica García, vecina de la zona, la gente constantemente hace los reportes a la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), pero el personal tarda en realizar las reparaciones correspondientes.

“Que vengan a reparar las fugas o la tubería más bien de las fugas que ha habido ahorita constantemente aquí en la colonia El Olmo, en varias calles, sobre todo la avenida principal y que baja por la calle, pues la calle Balcones”, expresó.

Desde hace días, los habitantes de la zona han denunciado públicamente el problema para que las autoridades lo atiendan.

Sin embargo, continúa ocurriendo la ruptura de la tubería provocando el desaprovechamiento del agua.

“Es un montón de agua regada, miles y miles de litros, parece cascada ahí, le cierran a la válvula y al poco rato ya vuelve otra fuga, entonces pues ahí poner más atención a si hay que cambiar la tubería o hay que cambiar no sé la llave o ver qué onda, cómo es que se tira tanta agua y eso que dicen luego que es por las lluvias que ha habido y ahorita no ha habido lluvias, entonces ahí el llamado es para las autoridades”.

La gente solicitó a las autoridades de CMAS y del ayuntamiento de Xalapa que resuelvan el problema para evitar que el agua continúe desperdiciándose.

“Que vengan a ver lo de la fuga, a ver qué pasa ahí, porque si no, no se puede estar desperdiciando tanta agua porque hay colonias que no tienen ni gota de agua y aquí por lo regular unas tres veces a la semana hay fugas de agua y son miles de litros de agua, no es una llavecita, o sea es una cascada que baja desde la calle de arriba hasta abajo”, añadieron los residentes.