Fortnite activa protocolo antibichos con arsenal militar y cápsulas de suministros exclusivos

agosto 6, 2025

El Capítulo 6, Temporada 4 de Fortnite, titulado “Shock Explosivo” (Shock ’N Awesome), comienza este 7 de agosto de 2025, marcando el inicio de una nueva narrativa centrada en la defensa de la isla contra una invasión de criaturas insectoides altamente agresivas.

“Neutralicen la infestación con las mejores y más modernas herramientas de alta tecnología en el Capítulo 6 – Temporada 4 de Batalla campal de Fortnite: Shock explosivo”, informó Epic Games, presentando un entorno donde la supervivencia dependerá del uso inteligente del entorno, el trabajo en equipo y el aprovechamiento del arsenal de última generación.

Nuevas ubicaciones en el mapa: zonas de combate plagadas de huevos, colmenas y tecnología militar

El rediseño del mapa incorpora tres nuevos puntos clave: La Colmena, una zona dominada por nidos pegajosos y enemigos hostiles; Cuartel General de R.X.O., base operativa donde se puede acceder a armamento de alta gama; y Ruinas de Rangers, un sitio anteriormente científico que ahora ha sido invadido por la plaga.

Estas ubicaciones ofrecen no solo un desafío de combate, sino también oportunidades de botín estratégico y mecánicas centradas en la eliminación de la amenaza insectoide. Los jugadores deben prepararse para enfrentamientos intensos desde el momento en que pisan el terreno.

Los nuevos enemigos evolucionan en combate: tipos de insectos, mecánicas de enjambre y jefes finales

Fortnite introduce tres clases de enemigos: los Voladores, veloces y en grandes cantidades; los Bombarderos, más lentos pero con ataques pegajosos de largo alcance; y una Reina gigante que aparece tras destruir el nido principal y convoca refuerzos para el enfrentamiento final.

Para enfrentarlos, se han añadido armas especializadas como la Minigun Escupeplomo 3000, el Bichobláster, la Escopeta Barredora y el Revólver Asolador, además de versiones exóticas como el Fusil RXO Erradicador y el Revólver Asolador de Precisión, adaptadas para maximizar el daño contra estos enemigos únicos.

Sistema de rangos RXO y cápsulas de suministros: así mejora el jugador en cada partida

Los jugadores comienzan cada partida con rango C, el cual pueden mejorar a B, A, S y S+ eliminando insectos y cumpliendo objetivos. Al ascender de rango, se activan cápsulas de suministros con beneficios únicos como mejoras de precisión, velocidad o daño, conocidas como “bendiciones de supersoldado”.

Una vez que se alcanza el rango A, se desbloquean búnkeres secretos con acceso a armas exóticas. Al llegar al rango S+, se libera una arma mítica. Más adelante en la temporada se agregará la Hoja Bláster, un nuevo tipo de pistola con estética futurista, inspirada en los Power Rangers, que combina ráfagas y disparos cargados.