Форекс-календарь: лови волну прибыли! Экономические новости онлайн

Следите за новостями, чтобы отслеживать любые корректировки в расписании или прогнозах. В начале https://forexby.com/ нового торгового дня (или накануне) трейдер открывает экономический календарь и отмечает важные макроэкономические новости. Первостепенное значение имеют те публикации, которые отмечены в календаре тремя восклицательными знаками. Это важный фундаментальный показатель, поскольку он помогает измерять изменения покупательской способности потребителей в результате инфляции. Значительное повышение индекса потребительских цен в течение коротких периодов времени указывает на высокую инфляцию, в то время как кратковременные падения индекса намекают на дефляцию. Индекс потребительских цен измеряет средневзвешенную цену корзины товаров и услуг для домашних хозяйств (транспорт, питание, медицинское обслуживание), где 100 является базовой величиной.

Экономический календарь

Процентные ставки — это проценты, по которым центральные банки предоставляют кредиты частным банкам. Они являются основным инструментом, используемым для регулирования инфляции. Процентные ставки специально объявляются во время пресс-конференций глав центральных банков, чтобы избежать ненужных рыночных потрясений.

Торговля во время выхода новостей сопряжена с повышенным риском‚ поэтому необходимо тщательно управлять своими рисками. Это может включать в себя уменьшение размера позиции‚ использование стоп-лоссов и тейк-профитов‚ а также избежание торговли во время наиболее волатильных периодов. Не прихоть и не способ обойти всех и занять место на пьедестале почета. Это всего лишь доступ к автоматически собранной и структурированной информации, на основе которой можно предполагать и действовать. Брокеры анализируют календарь исключительно ради понимания, чего ожидать в ближайшем будущем от сотрудничества с трейдерами. Итак, начнем с того, что бинарный трейдинг будет успешным только, если отнестись к делу серьезно.

Заключайте виртуальные сделки, используя тренировочный счет, учитесь пользоваться графиками, пробуйте строить прогнозы.

Установите удобный виджет экономического календаря MetaTrader 5, чтобы всегда своевременно реагировать на важные события.

И наоборот, если фактические показатели меньше, чем прогнозируемые, это должно оказать негативное влияние на базовую валюту.

Проверяйте экономический календарь каждый день утром, чтобы получить представление о том, какие новости будут публиковаться в течение дня, и на какие валюты они могут повлиять. Трейдеры часто избегают торговли во время выпусков новостей, так как в это время часто происходит падение ликвидности, а также расширяются спреды и возможно проскальзывание вместе с реквотами. Для рынка нефти тот же экономический календарь предоставляет информацию об уровне запасов нефти. Если запасы больше, чем ожидалось, говорят, что нефть накапливаются, и это медвежий сигнал, поскольку это показывает меньший спрос. Поэтому более высокие запасы должны привести к снижению цен на нефть.

Вы не можете совершать успешные сделки, не зная текущего состояния рынка. Даже небольшие события могут вызвать кратковременные колебания цены на рынке и задеть ваши стопы. Поэтому необходимо постоянно проверять экономический календарь и быть в курсе любых новостных сводок и отчетов.

Если вы относитесь к категории фундаментальных трейдеров, торгующих на новостях – вы просто обязаны иметь этот календарь. Это важно, поскольку рост кредитования свидетельствует об ожидаемом росте доходов в будущем и уверенности в перспективах экономики. Индекс на самом деле является опросом, и его результаты интерпретируются на основе уровня 50. Все, что выше уровня 50, считается положительным, а все, что ниже 50, отрицательным. Уровень инфляции лучше всего проявляется в контексте кредитно-денежной политики. Если уровень инфляции ниже целей по кредитно-денежной политики, существует вероятность, что акции могут расти, но это также зависит от сообщений, поступающих от центральных банков.

Наш экономический календарь, всегда открытый на экране вашего компьютера, станет вашим верным помощником. Отчет играет важную роль в измерении уровней производства, достигнутых организациями на единицу труда, с использованием ранее выпущенного ВВП (валового внутреннего продукта) и показателей рабочей силы. Повышение деловой активности приводит к увеличению реального дохода, повышению прибыльности на корпоративном уровне и снижению инфляции.

Индекс промышленного производства (IPI)

С точки зрения экономической теории все просто — рост ВВП указывает на экономический рост. Повышение процентных ставок, как правило, заставляет повышаться стоимость валюты, поскольку происходит сокращение предложения. И наоборот, когда процентные ставки снижаются, валюты обесцениваются. В хорошо регулируемой и сбалансированной экономике центральные банки могут повышать процентные ставки, чтобы сократить темпы кредитования и «охладить» экономику путем снижения инфляции. Это сокращает потребительские расходы, помогая вывести рост цен на более управляемый уровень.

Форекс Бонусы: Что Нужно Знать Трейдеру

Если показатели совпали с прогнозируемыми, актив продолжит расти в цене, если нет, снизится. На основе этих данных трейдеру нужно принимать решение об открытии сделки на понижение или повышение. Чем больше разница между фактическим состоянием цены и прогнозами, тем более бурной окажется биржевая реакция.