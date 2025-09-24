Fitch reconoce a Veracruz con nota A(mex) y perspectiva estable

septiembre 24, 2025

La agencia internacional FitchRatings elevó la calificación crediticia de largo plazo de Veracruz de A-(mex) a A(mex), con Perspectiva Estable, gracias a la mejora en el manejo de los ingresos, el control del gasto, la reducción de deudas históricas y el uso responsable de los recursos públicos.

De acuerdo con el informe, uno de los factores clave fue la recaudación: a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, fortaleció sus ingresos al ofrecer facilidades de pago y beneficios fiscales, aplicar una fiscalización más estricta e intercambiar información con la Federación; modernizó el marco legal con nuevos conceptos en el Código de Derechos, lo que permitió que más personas y empresas cumplieran con sus contribuciones.

En materia de gasto, la administración regularizó la nómina educativa, centralizó compras y adquisiciones y estableció esquemas de planeación financiera en todas las dependencias, garantizando que cada peso del presupuesto tenga un destino claro y transparente.

La reducción de pasivos ha sido otro de los puntos destacados por Fitch: Veracruz disminuyó de manera considerable sus adeudos con el SAT y con el ISSSTE, además de reducir el monto de demandas judiciales en proceso; también liquidó anticipadamente créditos que representaban una carga importante para las finanzas estatales, lo cual aligera compromisos y fortalece la capacidad de pago a futuro.

En cuanto a liquidez, ha demostrado solidez al utilizar sus reservas para financiar infraestructura y cubrir pasivos históricos, sin necesidad de recurrir a préstamos de corto plazo, lo que refleja disciplina y una planeación responsable que ofrece certidumbre financiera.

Para la ciudadanía, esta calificación significa que Veracruz cuenta hoy con finanzas más sanas y confiables, lo que se traduce en menor presión por deudas heredadas y en mejores condiciones de financiamiento para proyectos de infraestructura, programas sociales y servicios públicos.

Con esta evaluación, Veracruz alcanza su tercera mejora consecutiva por parte de firmas internacionales, sumándose a HR Ratings y Moody’s en el reconocimiento de su gestión fiscal y consolidando su reputación como referente de disciplina financiera y manejo responsable de los recursos públicos.