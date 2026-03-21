Fiscalía de Veracruz niega omisiones y asegura atención prioritaria a colectivos de desaparecidos

marzo 21, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La fiscal general del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, afirmó que no existe omisión en la atención a colectivos de familiares de personas desaparecidas y sostuvo que este tema se mantiene como una prioridad institucional.

En entrevista breve, la funcionaria destacó que se han reforzado las áreas encargadas de dar seguimiento a los casos, particularmente la Fiscalía Especializada en la materia, con el objetivo de agilizar la integración de carpetas de investigación.

“Se les está dando toda la atención, para mí es una prioridad, tan es así que se designaron mayores fiscales a la fiscalía especializada”, expresó.

Jiménez Aguirre subrayó que ha mantenido comunicación directa con los colectivos, a cuyos representantes, dijo, ha recibido personalmente, reiterando una política de puertas abiertas y disposición permanente al diálogo.

“He recibido a los colectivos, a los representantes; no solamente eso, se ha fortalecido muchísimo esa fiscalía especializada y lo que se está buscando es darles un seguimiento puntual a esas carpetas”, indicó.