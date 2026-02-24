Fiscalía de Veracruz investiga muerte de un aficionado de Celaya

febrero 23, 2026

La gobernadora Rocío Nahle informó que la Fiscalía General de Veracruz ha iniciado una carpeta de investigación en torno al enfrentamiento entre las barras de aficionados del Racing de Veracruz y Toros Celaya, la cual derivó en la muerte de al menos una persona y varias lesionadas.

La mandataria estatal indicó que se ha desplegado a la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, en conjunto con otras agrupaciones de seguridad, para dar lo antes posible con los responsables y que de esa manera puedan rendir cuenta por sus actos de violencia.

“La investigación ha avanzado mucho, en su momento lo reportará la Fiscalía; nunca debe usarse el deporte para estos fines, nunca se debe desbordar en violencia, sea cual sea el deporte, es lamentable lo que sucedió pero tomamos acciones”, refirió.

Por su parte, la Fiscalía General de Veracruz informó que está en comunicación con su par en el estado de Guanajuato para fortalecer el intercambio de información que permita avanzar en el esclarecimiento a las agresiones registradas entre las porras de los equipos Toros Celaya y Racing de Veracruz, de la Liga Premier (o tercera división).

“Esta institución ha iniciado una carpeta de investigación para dar seguimiento a lo acontecido, en donde una persona perdió la vida derivado de una riña registrada a las afueras del estadio Hugo Sánchez, tras el partido de futbol”, apuntó la institución estatal.

En tanto, la gobernadora de Guanajuato, Libia García, exigió justicia para el aficionado del equipo Toros Celaya, quien murió después de un enfrentamiento con la porra del Racing de Veracruz. “Daremos seguimiento hasta que haya claridad y se haga justicia”, posteó en sus redes sociales.