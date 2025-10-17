Fideicomiso para contingencias del gobierno estatal garantizar atención a emergencia

octubre 17, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El gobierno de Veracruz consideró la creación de un fideicomiso para la cobertura de cualquier contingencia derivada de fenómenos meteorológicos o accidentes graves, el cual asegura recursos 10 veces superiores al antiguo seguro catastrófico.

Al respecto la gobernadora Rocío Nahle García reiteró que la atención a la emergencia ocurrida en la zona del estado por las lluvias torrenciales y el desbordamiento de varios ríos en la región, que dejó 300 mil damnificados, no es un tema de dinero.

“En años anteriores cuando fue el huracán Grace, el Gobierno del Estado pagaba 150 millones de pesos al año por ese seguro, y cuando fue el huracán Grace solamente les retornaron 25 millones, nosotros cuando llegamos decidimos hacer un fideicomiso en el estado para lo que es seguridad social de los trabajadores del estado y para cualquier emergencia, no es un tema de dinero, el tema del seguro no es lo que nos ocupa en este momento”.

Y es que, sostuvo, el estado tiene previsto este tipo de emergencia naturales en sus finanzas, así como para seguridad social.

“Nos vamos a encargar de levantar Poza Rica y Álamo, va a haber todos los recursos para estos municipios tanto de la presidenta Claudia Sheinbaum como del Gobierno del Estado, que ese no es el problema, el problema es apoyar ahorita a las familias, tenemos gente que está desesperada, estamos limpiando, hay gente que tenemos que estar rescatando en toda la huasteca alta y la sierra de Huayacocotla”.

ACLARACIÓN ESTATAL

Este viernes, Gobierno del Estado emitió un comunicado en donde da cuenta que ante las continuas y crecientes declaratorias de emergencia por cualquier circunstancia en su presupuesto inicial, consideró la creación de un fideicomiso para garantizar la seguridad social de los trabajadores y la cobertura de cualquier contingencia derivada de fenómenos meteorológicos o accidentes graves.

Lo anterior, dice el documento, ante las recientes publicaciones difundidas por algunos medios de comunicación, en las que se señala que el Gobierno del Estado de Veracruz no renovó el seguro para catástrofes naturales y que, por lo tanto, no cuenta con recursos suficientes para atender la emergencia en el norte del estado.

Tras la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN); al desaparecer en 2021, Veracruz recurrió a la contratación de seguros comerciales con montos de 150 a 170 millones anuales, lo que originó una erogación de 750 millones de pesos en la pasada administración.

“En este momento, la administración responsable y eficiente de las finanzas del estado permite cubrir los gastos derivados de las afectaciones que dejaron las lluvias torrenciales en la zona de la Huasteca, ocurridas hace una semana. Incluso, no está considerado recurrir a préstamos ni aumentar las líneas de crédito”.

Finalmente, dejaron en claro que el Gobierno del Estado de Veracruz, sin comprometer su equilibrio financiero ni sus calificaciones crediticias, destinará, en conjunto con el Gobierno de la República, los recursos necesarios para la reconstrucción de la zona norte.