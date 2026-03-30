Festival del Taco superó expectativas; se vivió una gran fiesta familiar que reactivó la economía

Festival del Taco superó expectativas; se vivió una gran fiesta familiar que reactivó la economía

marzo 29, 2026

Xalapa, Ver., 29 de marzo de 2026.- La sexta edición del Festival del Taco superó las expectativas y registró una destacada participación de visitantes, informaron autoridades de la Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Xalapa, que encabeza la Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos.

El evento, realizado por primera vez en el Paseo de Los Lagos, se desarrolló en un ambiente familiar, ordenado y seguro.

Organizado por el Consejo Gastronómico Veracruzano (CGV), el Festival contó con la participación de distintas áreas municipales, en el marco de una estrategia orientada a fortalecer la convivencia y el desarrollo económico local.

De tal forma, se llevaron a cabo diversas actividades que integraron gastronomía, cultura, salud y participación social, generando un espacio incluyente para personas de todas las edades.

A través de la Dirección de Salud, en coordinación con el Departamento de Promoción de la Salud, se difundió de manera didáctica información sobre el “Plato del Bien Comer”. Asimismo, niñas, niños y jóvenes participaron en dinámicas interactivas orientadas a promover hábitos de alimentación balanceada, donde diseñaron su propio “taco saludable”.

El Sistema DIF Municipal impulsó la participación de emprendedoras de los talleres de capacitación para el autoempleo, quienes presentaron sus productos, reflejando el talento, la creatividad y el trabajo enfocado en el fortalecimiento de la economía familiar.

Por su parte, la Dirección de Cultura coordinó la presentación de grupos musicales, así como la participación de artistas, agrupaciones independientes y solistas, enriqueciendo el ambiente del festival con propuestas dirigidas a distintos públicos.

El evento no fomentó la venta de bebidas alcohólicas, lo que reafirmó su carácter familiar, así como una dinámica favorable para las y los expositores.

Asimismo, la realización del Festival en el Paseo de Los Lagos abre la posibilidad de diversificar el uso de espacios públicos en el municipio, favoreciendo la organización de actividades en distintos puntos de Xalapa.

Durante los próximos cuatro años, el Ayuntamiento de Xalapa impulsará de manera prioritaria acciones que promuevan el desarrollo económico, el talento local y la convivencia social; un próximo evento de tal característica será en junio con el regreso de la Feria de las Flores.