Feria Nacional de Empleo para las Mujeres oferta 741 vacantes en Xalapa

marzo 19, 2026

Xalapa, Ver., jueves 19 de marzo de 2026.- Como resultado de las estrategias de vinculación laboral implementadas por la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP), Veracruz se ubica en el cuarto lugar nacional con menor índice de desempleo.

En este contexto, se realizó en Xalapa la penúltima jornada de la Feria Nacional de Empleo para las Mujeres 2026, con el objetivo de fortalecer la inclusión laboral y ampliar las oportunidades para las veracruzanas.

En esta edición participaron 47 empresas que ofertaron 594 vacantes en diversos sectores productivos; además, se integraron 32 plazas de la Bolsa de Trabajo del Servicio Nacional de Empleo y 115 vacantes de movilidad laboral interna y externa, para un total de 741 oportunidades, con salarios que oscilan entre 9 mil 583 y 21 mil pesos mensuales.

Entre las empresas e instituciones participantes destacan Totalplay, la Guardia Nacional, el 63 Batallón de Infantería, la Secretaría de Seguridad Pública y Servicios Médicos para tu Bienestar, que refrendaron su compromiso con la generación de empleo formal.

La estrategia concluirá este viernes en Orizaba, con la última jornada, con lo que se dará cierre a esta serie de ferias orientadas a impulsar el empleo femenino en la entidad.