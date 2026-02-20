Familiares de Damari Estefany exigen justicia en Xalapa tras su desaparición

febrero 20, 2026

Sospechan de su pareja por antecedentes de violencia en su relación.

Juan David Castilla/Xalapa. La señora Francisca Reyna Gallegos se manifestó en el centro de Xalapa para denunciar la desaparición de su hija, Damari Estefany Reyna Gallegos, quien fue vista por última vez el viernes 13 de febrero.

Con lágrimas en el rostro, la madre de la joven relató que Damari residía en Puente Nacional y trabajaba en un bar en la localidad de Cardel, municipio de La Antigua, para sostener a sus dos hijos de 11 y 14 años, quienes actualmente se encuentran bajo el resguardo de su abuela en Rinconada.

La familia señaló directamente a la pareja sentimental de la joven, identificada como Mónica, debido a presuntos antecedentes de violencia y comportamiento sospechoso tras la desaparición.

Según los testimonios recabados durante la protesta, la pareja notificó la ausencia de Damari el sábado por la tarde, una acción que los familiares consideran sospechosa dado que la joven nunca dejaba a sus hijos desatendidos.

Además, denunciaron que, aunque el domicilio contaba con cámaras de seguridad, la pareja asegura que los dispositivos no tenían memoria y solo conservó el fragmento de video donde se observa a la joven salir de la vivienda.

Ante la falta de avances, los parientes de Damari extendieron la búsqueda por cuenta propia en Cardel, el puerto de Veracruz, La Antigua y Xalapa, acudiendo incluso a hospitales y al Servicio Médico Forense sin obtener resultados.

Durante la manifestación a un costado de Palacio de Gobierno, exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) una investigación exhaustiva que incluya la revisión de cámaras de seguridad en la zona de trabajo de la joven y el análisis del entorno cercano a su pareja, a quien los niños también señalaron por supuestos maltratos.

La señora Francisca suplicó a las autoridades y a la ciudadanía cualquier información que permita localizar a su hija, a quien describió como una mujer trabajadora y dedicada a su familia.

La comunidad permanece a la espera de un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades veracruzanas ante este caso, pues su madre solo espera el milagro de volver a ver a su hija con vida.