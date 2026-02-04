Falso que se haya registrado caso de muerte por rabia en humanos en el 2026

febrero 4, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Es falso que se registrara un caso de fallecimiento por rabia transmitida por fauna silvestre en la entidad veracruzana, aclaró la gobernadora Rocío Nahle García, quien informó que este caso ocurrió en el 2025.

Señaló que cuando el alcalde de Jesús Carranza, Ranferi Plata Rodriguez lo dio a conocer de manera pública, las autoridades estatales se comunicaron con él de forma inmediata y se retractó.

“Lo primero que se hizo fue hablarle al presidente municipal para preguntarle dónde está tu caso, pues no tengo. Pero me pasó el reporte Roberto Ramos Alor, donde me dice que tras la verificación con la plataforma SINAVE y el cruce con el laboratorio estatal de salud no existen defunciones por rabia en el 2026”.

En ese sentido, refirió que la información que circuló corresponde a redifusión extemporánea de un caso histórico del año 2025, donde se presenta la síntesis comparativa para el deslinde técnico.

El único evento registrado por rabia en el ciclo epidemiológico 2025 es de un paciente masculino de 54 años de edad, ocupación pepenador, residente de la localidad Jaime Nuño el municipio de Isla Veracruz.

“Eso fue en el 2025, se supone que el mecanismo de transmisión fue por fauna silvestre ocurrida en agosto 25 presentando lesiones en ambas extremidades superiores, las manos».