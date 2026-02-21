Fallece Willie Colón, ícono de la salsa

febrero 21, 2026

Redacción.- El mundo de la música llora la partida de Willie Colón, legendario trombonista, cantante, compositor y productor, quien falleció este sábado a los 75 años.

La familia confirmó la noticia mediante un comunicado, en el que informaron que Colón falleció en paz, acompañado de sus seres queridos, tras enfrentar problemas de salud en los últimos días. El músico se encontraba hospitalizado en Nueva York por complicaciones relacionadas con su estado físico.

Nacido en Nueva York de padres puertorriqueños, Willie Colón se convirtió en una figura insoslayable de la salsa desde finales de los años 60. A lo largo de su carrera, revolucionó el género con su trombón distintivo y su enfoque innovador, colaborando con artistas como Héctor Lavoe, Rubén Blades y otros grandes de la música latina.

Entre sus éxitos más recordados se encuentran temas que se han convertido en clásicos de la salsa, dejando una huella imborrable en la cultura musical a nivel mundial. Su estilo único y su contribución como productor influyeron en generaciones de músicos y amantes de la música latina.

La comunidad artística y fanáticos alrededor del mundo han expresado su dolor y homenaje a través de mensajes en redes sociales, resaltando no solo su legado musical, sino también su personalidad carismática y su compromiso con la cultura latina.

Willie Colón deja un legado que trasciende géneros, fronteras y generaciones. Su música seguirá sonando como testimonio de una vida dedicada al ritmo y al alma de la salsa.