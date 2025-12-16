Extrabajadores del Seguro Popular acusan incumplimiento de pago de laudos

diciembre 16, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Extrabajadores del extinto Seguro Popular alzaron la voz para denunciar el incumplimiento en el pago de sus laudos laborales, a pesar de los compromisos formales adquiridos por funcionarios estatales.

Los afectados aseguran haber sido engañados reiteradamente y advierten que, de no haber una respuesta inmediata, retomarán las protestas en la capital.

Aldo Pérez, extrabajador y vocero del grupo, explicó que el conflicto legal por el pago de sus laudos ya suma nueve años. El grupo ganó la resolución judicial hace más de tres años, pero el Gobierno del Estado sigue sin concretar el depósito.

“Hace un par de semanas tuvimos una reunión donde se comprometieron a pagarnos antes del 12 de diciembre. Hoy estamos a 16 y no hay ninguna respuesta”, señaló, evidenciando que el plazo de cuatro días ya fue rebasado sin recibir siquiera una llamada formal.

El extrabajador relató que, aunque el director jurídico Capistrán evitó fijar una fecha exacta en la reunión reciente, les aseguró que el adeudo estaría finiquitado antes del 12 de diciembre.

Esta promesa rota se suma a una larga lista de intentos y manifestaciones, algunas de las cuales terminaron con la intervención de elementos antimotines.

Un total de 68 personas aceptaron convenios de pago con el gobierno, incluso reduciendo los montos ganados con tal de terminar el conflicto. Sin embargo, actualmente solo 24 trabajadores permanecen sin recibir su parte, quienes son los que continúan la lucha y las denuncias públicas. Además, existe otro bloque de 58 extrabajadores que rechazaron los convenios y cuyos casos siguen totalmente paralizados.

El conflicto se agrava en un contexto donde el secretario general del SITREPSSV, Ángel Carrera Ramírez, ha acudido en diversas ocasiones para dar seguimiento, sin obtener avances concretos.

Los extrabajadores recordaron que la última protesta de gran magnitud fue el 25 de noviembre, cuando bloquearon la calle Enríquez, frente al Palacio de Gobierno, exigiendo que se pague lo que ya ganaron en juicio.

El grupo advirtió que su paciencia se ha agotado. “No queremos llegar a esto, pero ya son nueve años. Se les dio el beneficio de la duda muchas veces y fallaron”, enfatizó Pérez.

Si no reciben una fecha clara y definitiva de pago, las movilizaciones y bloqueos en la capital serán retomados.

“No somos chamacos. La palabra se cumple. Y si no, que lo digan de frente”, concluyó el extrabajador.