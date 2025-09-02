Exigen asignación de docentes en telesecundaria de Tepatlaxco

septiembre 2, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Madres y padres de familia de la escuela telesecundaria «José Vasconcelos» de Tepatlaxco protestaron y tomaron durante unas horas las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) en la ciudad de Xalapa, en busca de la asignación de docentes en este plantel.

Los inconformes reclamaron cuatro profesores para cubrir las necesidades educativas de la escuela, ubicada en la localidad de Tenajapa, cuya matrícula es de 150 alumnos, pero solo cuenta con un catedrático.

De manera anónima mencionaron que el problema se ha prolongado durante un año y por este motivo los padres de familia han decidido tomar medidas de presión para exigir una solución.

Los quejosos arribaron a la capital veracruzana con pancartas que mostraron afuera de las oficinas de la SEV, sobre la carretera federal Xalapa-Veracruz, a la altura de la colonia Sahop.

La telesecundaria también fue tomada por mamás y papás, por ello no iniciaron las clases del ciclo escolar 2025-2026 durante el lunes 1 de septiembre.

Los manifestantes exigieron una audiencia con las autoridades educativas para solucionar el problema lo antes posible.

Ellos fueron recibidos y atendidos en la SEV. Posteriormente, decidieron liberara las instalaciones, por lo que se reanudaron las actividades en la dependencia estatal.