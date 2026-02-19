Estudio revela presencia de bacteria fecal en fuentes de agua de Xalapa

febrero 19, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Un estudio reciente detectó presencia de contaminación fecal en manantiales que abastecen de agua a habitantes de Xalapa y municipios conurbados. De diez nacimientos analizados, siete presentaron rastros de la bacteria Escherichia coli, indicador de contaminación fecal.

El trabajo, titulado “Evaluación de la contaminación fecal en manantiales de la región capital del estado de Veracruz”, fue difundido en la revista digital Impluvium de la Red del Agua de la UNAM y elaborado por especialistas vinculados a Global Water Watch México y al colectivo comunitario Amigos del Río Pixquiac. El documento plantea la necesidad de mantener monitoreo constante para reducir riesgos sanitarios.

El muestreo incluyó manantiales ubicados en zonas urbanas y áreas boscosas de Xalapa, Coatepec, Tlalnelhuayocan, Xico y Banderilla. En el entorno urbano, los nacimientos Casa del Lago, Tecuanapan y Xallitic —en la zona centro de Xalapa—, así como Del Moral y De la Galaxia —en colonias densamente pobladas— registraron distintos niveles de contaminación.

Además, el estudio señala que en Los Veneros y El Naranjal también se detectaron concentraciones de E. coli, aunque en niveles menores. En estos casos, el agua se considera apta únicamente para contacto, no para consumo sin tratamiento previo.

En contraste, los manantiales Ojo de Agua, Guitarrero y El Pocito, ubicados en zonas boscosas, no registraron presencia de la bacteria al momento del muestreo.

El análisis indica que la contaminación detectada está asociada a factores como fallas en redes de drenaje, escurrimientos pluviales contaminados, alteración de cauces naturales, acumulación de residuos sólidos y el crecimiento urbano que incrementa las superficies impermeables.

Asimismo, se advierte que la mayoría de los manantiales evaluados son utilizados por población local, comercios o pequeñas industrias. El estudio plantea la necesidad de reforzar la infraestructura sanitaria, conservar las zonas de recarga y establecer monitoreos permanentes con información accesible al público.