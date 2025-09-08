«Estoy profundamente debastada: Isabella Ladera luego de filtración de video íntimo con Beéle

septiembre 8, 2025

Redacción/Xalapa. En las últimas horas, el cantante urbano Beéle y la modelo Isabella Ladera se volvieron rápidamente tendencia en las redes sociales, pues se dio a concer que un video íntimo suyo fue filtrado a internet.

Parte del revuelo que se causó fue debido a que el video íntimo data de cuando Beéle e Isabella sostenían una relación amorosa, por lo que la filtración a estas alturas causa dudas acerca de cómo y quién difundió el video en páginas como X.

La modelo lanzó un comunicado a través de sus redes sociales donde declara sentirse «profundamente debastada» y es que declaró que la difusión de este material se dio completamente sin su consentimiento: «Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido. Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo. Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa y, aun así, nunca dio un paso al frente para protegerme», escribió en su cuenta de instagram.

Así mismo, deja entrever que el responsable de dicha filtración fue el mismo Beéle. Así mismo, se mostró profundamente indignada por los comentarios expersados en internet desvalorizandola como mujer. «“Mi valor no se define por un video, ni por la crueldad de otros. Mi historia no termina aquí”, concluyó la modelo.